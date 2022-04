Solagna: Pick-up precipitato in una scarpata

Martedì mattina, poco prima dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti a Solagna in prossimità di strada delle Penise per un Pick-up precipitato in una scarpata probabilmente nella serata di ieri: deceduto un giovane uomo. Il Pik Up Ram Doge è precipitato nei pressi del rifugio Alpe Madre per circa 400 metri non dando scampo al giovane 23enne del posto. I vigili del fuoco accorsi da Bassano hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il medico del SUEM, ha solo potuto constatare la morte del giovane. La vittima è stata poi trasportata dai vigili del fuoco e una squadra del soccorso alpino per circa 300 metri più a valle fino alla strada. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 8.