Sincronizzato Mondiali: Hot Shivers all’11° posto dopo il corto. Ice on Fire tredicesime

E’ andata in scena nella notte italiana, sul ghiaccio canadese di Hamilton, la prima giornata dei Mondiali di pattinaggio sincronizzato dedicata ai programmi corti. In gara anche l’Italia, per la prima volta nella storia presente ad una rassegna iridata con due formazioni.

Nella competizione che per ora vede al comando le finlandesi del Team Helsinki Rockettes prime con 82.76 punti davanti con pochissimo margine sulle canadesi del Team Les Supremes, fermatesi per ora a quota 81.51 punti, le squadre tricolori viaggiano al momento a ridosso della top ten, intenzionate a fare ancora meglio oggi nel libero per tentare di accumulare punti preziosi e magari scalare anche qualche posizione.

Undicesime sin qui le Hot Shivers di Sesto San Giovanni in rappresentanza della società Precision Skating Milano: per il team allenato da Andrea Gilardi – senza dubbio quello che negli anni ha accumulato maggiore esperienza internazionale grazie anche alle numerose partecipazioni proprio ai Mondiali – è arrivato un punteggio di 56.59 con 28.78 punti di tecnico e 27.81 per le components.

Una bella prestazione per le Hot Shivers sul tango Tanos di Lino Cannavacciuolo. Brave e tenaci le ragazze a tornare subito competitive dopo mesi lontane dalle competizioni internazionali. La top ten resta lontana poco più di due lunghezze con le ceche del Team Olympia al momento decime a quota 58.99 punti.

Tredicesimo posto invece a metà gara per le Ice on Fire, team del CPA Trento attualmente al primo posto del ranking nazionale. Per le ragazze allenate da Roberta Giuliani – al debutto assoluto in una rassegna iridata – sono arrivati 51.03 punti con 26.92 punti di tecnico e 25.11 per le components -1 di deduzione. Esibitesi sulle note di It’s All Coming Back to Me Now di Céline Dion, le trentine passeranno ora al contrattacco nel libero per provare a scalzare al 12° posto le francesi del Team Zoulous che viaggiano sin qui con 52.54 punti.

Programmi liberi oggi al via dalle 19.40 italiane

In copertina: Hot-Shivers-Mondiali-2022-Hamilton-Canada-sincronizzato