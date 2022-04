San Giovanni in Monte: orienteering “Beric-O Tour 2022”

San Giovanni in Monte: orienteering “Beric-O Tour 2022”

CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI) – COMITATO TERRITORIALE DI VICENZA – PRIMA PROVA DEL BERIC-O TOUR 2022 A SAN GIOVANNI IN MONTE: 100 ATLETI PARTECIPANTI –

Si è svolta domenica 27 marzo 2022 a San Giovanni in Monte (Comune di Barabarano-Mossano, Vicenza) la prima prova del circuito di gare promozionali di orienteering “Beric-O Tour 2022” del CSI di Vicenza organizzate localmente da Arces Orienteering Klubb.

La manifestazione che copre tutto l’arco della primavera con quattro prove (le prossime lunedì 18 aprile, e poi domenica 8 e sabato 21 maggio), “ha l’obiettivo di valorizzare il territorio dei Colli Berici come ambiente ideale per la pratica sportiva, come una palestra a cielo aperto che, senza bisogno di alcuna struttura che non sia l’ambiente naturale, permette un sano approccio al territorio che ci circonda”. Lo afferma Tiziano Zanetello vicepresidente del CSI di Vicenza e coordinatore della Commissione provinciale orienteering.

“In sostanza – prosegue Zanetello – l’orienteering propone(invece di seguire i consueti sentieri) di portare a termine un percorso attraverso la sola lettura della mappa, precisa e dettagliata in ogni particolare e realizzata appositamente da tecnici specializzati, e l’utilizzo della bussola, dando così piena libertà a ciascun concorrente di scegliere le traiettorie che preferisce“.

A San Giovanni hanno gareggiato un centinaio i concorrenti suddivisi in diverse categorie sui quattro percorsi proposti dagli organizzatori (dal più facile al più impegnativo) che si sono dati battaglia tra i prati e i boschi, con un occhio di riguardo per la partecipazione di gruppi familiari nei quali gareggiano assieme genitori e bambini.

La giornata primaverile ha incentivato la partecipazione di atleti provenienti anche dalle provincie di Verona, Belluno, Treviso e Venezia. Alla fine sono stati i concorrenti vicentini a fare la parte del leone, conquistando la maggior parte dei podi a disposizione.

RISULTATI (podio per grado di difficoltà del percorso)

Giallo (3410 metri per 110 metri di dislivello) F: 1) Donatella David (Or.Dolomiti), 2) Lory Meri Savegnago (Vicenza Or. Team), 3) Laura Silvia Toigo (Or. Dolomiti).

Giallo M: 1) Mattia Vicariotto (Arces Or. Klubb); 2) Alessadnro Canella (Padova Or.), 3) Luca Cracco (Arces OK).

Rosso F (4910 metri dislivello 170): Sandra Lazzarini (Arces Ok).

Rosso M: Gregorio Bellò (Asd Misquilenses Or.), 2) Alessio Manfrin (Asd Misquilenses Or.), 3) Giovanni Bisognin (Erebus Vicenza).

Nero F (6330 metri per 205 metri di dislivello): 1) Laura Dal Sasso 2) Barbara De Santis (Vicenza Or. Team).

Nero M: 1) Michele Bittarello (Erebus Vicenza), 2) Daniele Martignago (OK Montello), 3) Pietro Scalzotto (Erebus Vicenza).

Bianco misto (promozionale: 2640 metri per un dislivello di 75 metri): 1) Igor Mastrotto (Arces OK), 2) Diletta Santamaria (CSI Atletica Colli Berici), 3) Davide Albertin (Arces OK).

QUI LE CLASSIFICHE COMPLETE DELLE GARE DI SAN GIOVANNI IN MONTE:

https://arcesok.wordpress.com/#jp-carousel-1373

QUI IL PROGRAMMA DI BERIC-O-TOUR

https://www.csivicenza.it/attivita-sportive/orienteering/

Foto Credit Lorenzo Brasco