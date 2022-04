RUN4HOPE MASSIGEN 2022 A SOSTEGNO DI AIL: I RUNNERS ITALIANI PRONTI PER LA SECONDA EDIZIONE

Dal 21 al 29 maggio in tutta Italia si correranno le staffette regionali solidali

Dal 21 al 29 maggio 2022 la seconda edizione della Run4Hope Massigen a sostegno di AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma

Dal 21 al 29 maggio 2022 si svolgerà la seconda edizione della Run4Hope Massigen articolata su staffette regionali sincrone, che quest’anno avrà come ente beneficiario AIL. L’iniziativa beneficia del Patrocinio, tra i tanti enti, del CONI, della Fidal, della Fitri, dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, della Fondazione Lions International, di Unioncamere, di vari Enti di Promozione Sportiva, di molte Regioni, Province e Comuni e ha nel contesto Fidal (Federazione, Comitati Territoriali, Affiliate e Tesserati) il primo bacino di riferimento.

Il successo del 2021: oltre 62.000 euro per la Fondazione AIRC con centinaia di associazioni

La prima edizione svoltasi nel maggio 2021 a favore della Fondazione AIRC ha rappresentato un enorme successo. In totale sono stati percorsi circa km 6.000. Il testimone di Run4Hope ha attraversato quindi 19 regioni e grazie alle 153 tappe previste sono state coinvolte 173 città delle principali città d’Italia e migliaia di piccoli paesi di provincia, che rappresentano le tradizioni, la cultura e la bellezza turistica del nostro Paese. Sono state oltre 400 le società sportive e i gruppi, per più di 3.000 runners iscritti, inclusi gli 80 che si sono iscritti individualmente.

Un evento unico e inedito che ha portato a 62.000 euro il monte donazioni raggiunto dai runners, che sono stati destinati interamente alla ricerca contro i tumori infantili, avendo Run4Hope Italia Onlus, promotrice dell’evento, la prerogativa di gestire in proprio i costi organizzativi e di promozione per favorire il collegamento diretto tra donatori e ricevente.

L’edizione 2022: si correrà per AIL contro Leucemie, Linfomi e Mieloma

Le staffette Run4Hope Massigen 2022 (articolate su ogni regione con alcune declinazioni provinciali) vedranno la partenza contemporaneamente alle ore 11 di sabato 21 maggio tendenzialmente dai capoluoghi regionali. Le donazioni a favore di AIL sosterranno anche i progetti promossi a beneficio dei pazienti ucraini affetti da tumori del sangue accolti in Italia che saranno assistiti sul territorio dalle sezioni provinciali dell’Associazione.

Nei giorni successivi il testimone girerà di città in città in base al cronoprogramma definito dal Comitato Locale d’appoggio a RUN4HOPE attraverso tappe giornaliere che indicativamente andranno dai 50 ai 100 km. Le ultime tappe si svolgeranno domenica 29 maggio con l’arrivo contemporaneo alle ore 11.

Il dettaglio dei percorsi è reperibile sul sito www.run4hope.it sezioni “corri con noi” e “la staffetta”, con indicazioni delle tappe giornaliere e le mappe dettagliate.

Iscrizione Associazioni e gruppi

Per Associazioni e Gruppi si privilegia la partecipazione alla staffetta nella propria zona di riferimento, sincronizzando orari e luoghi per il passaggio del testimone tra chi precede e chi segue. Viene richiesto un contributo minimo di partecipazione effettuabile tramite bonifico bancario o attraverso Rete del Dono che potrà essere poi auspicabilmente integrato a ridosso dell’evento stimolando le donazioni tra associati, parenti e amici anche non direttamente impegnati nella corsa.

Il contributo minimo comprende la spedizione di due t-shirt e di dieci pettorali. È ora possibile iscriversi nell’apposita sezione del sito: Corri con noi → Associazioni, aziende, gruppi

Iscrizione singoli

I Singoli hanno l’opportunità di partecipare in modalità virtual grazie alla partnership con TDS nell’arco delle dieci giornate di RUN4HOPE MASSIGEN 2022 scegliendo di percorrere 5km, 10km o 20km. Potranno anche aggregarsi ai gruppi partecipanti della loro zona, compatibilmente con il programma della staffetta.

Ai singoli viene richiesta una donazione minima di 30 Euro che comprende la gestione della partecipazione e la spedizione della T-shirt ufficiale, è già possibile iscriversi, sul sito, sezione Corri con noi → Singoli.

Foto di copertina: Run4Hope21 Partenza Vicenza 22.5.21