Rosà Lettori volontari “Voltalacarta”: Premio Cultura 2022

AL GRUPPO VOLTALACARTA IL PREMIO CULTURA 2022

Questa mattina, a margine dell’appuntamento in calendario di letture ad alta voce per bambini, nella sala incontri della Biblioteca è stato conferito il Premio Cultura 2022 al gruppo di lettori volontari “Voltalacarta”. Alla consegna erano presenti il sindaco, Paolo Bordignon e l’assessore alla Cultura, Chiara Grandotto.

«Un doveroso e sentito riconoscimento – commenta l’assessore alla Cultura, Chiara Grandotto – va a questi volontari per la generosità con cui regalano a tanti bambini momenti di spensieratezza, aiutandoci a trasmettere loro l’amore per la lettura e per i libri».

Il Gruppo, nato nel 2013, ha annoverato nel corso degli anni una trentina di volontarie e volontari che si alternano nelle attività di lettura ad alta voce in Biblioteca con proposte rivolte alla fascia di età 3-10.

Durante il lockdown del 2020, il gruppo Voltalacarta si è impegnato per portare le storie nelle case dei bambini organizzando letture in streaming e vere e proprie staffette di lettura.

Dopo due anni di forzata inattività dovuta alla pandemia, il Gruppo è tornato da qualche settimana a ripopolare la sezione ragazzi posta al secondo piano della Biblioteca con la sua rassegna “Il Pentolone delle storie”, rinforzato nella sua compagine dopo un corso di formazione che ha coinvolto nuovi lettori volontari uniti dal desiderio di “contagiare” i bambini con il virus benefico della lettura.

Rosà, 9 aprile 2022