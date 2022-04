Recoaro Terme: scivola sul sentiero

SCIVOLA SUL SENTIERO

Recoaro Terme (VI), 15 – 04 – 22

Alle 14.40 il 118 di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno, per un escursionista scivolato lungo l’anello storico della Grande Guerra a Campogrosso. M.D.C., 52 anni, di Villaverla (VI), che stava camminando assieme alla moglie, messo male il piede, si era procurato la sospetta frattura della caviglia. Una squadra si è portata sul posto e la moglie è andata incontro ai soccorritori fino alla strada. Raggiunto in una decina di minuti a piedi, l’infortunato è stato stabilizzato, caricato sulla barella e trasportato alla macchina. In accordo con la Centrale del Suem, l’uomo è salito sulla sua auto e con la moglie alla guida ha seguito il mezzo del Soccorso alpino fino al pronto soccorso.

Michela Canova

Addetta Stampa Soccorso Alpino e Speleologico Veneto

sito www.cnsas.veneto.it