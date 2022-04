Rally Club Team: Coppa Colli Berici

In arrivo la Coppa Colli Berici regolarità turistica

Il Rally Club Team già al lavoro per il secondo appuntamento del Trofeo Tre Regioni dedicato alla regolarità turistica

Albettone nuovamente fulcro della manifestazione in programma il 24 aprile

Isola Vicentina (VI), 11 aprile 2022 – Tutto pronto per la terza edizione della Coppa dei Colli Berici, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne in programma ad Albettone (VI) nella giornata di domenica 24 aprile, valevole quale secondo appuntamento del Trofeo Tre Regioni regolarità turistica.

Aperte da lunedì 4 aprile scorso, le iscrizioni si potranno perfezionare entro le 20 di martedì 20 per passare poi alla fase successiva, quella degli accrediti degli equipaggi che si svolgerà dalle 8.30 alle 10.30 della domenica della gara presso la sala consigliare del Municipio in Piazza Umberto I. Sarà invece l’ambientazione di Villa Negri a far da cornice alla partenza delle vetture programmata per le 11.30 e successivamente dell’arrivo, previsto dalle 16 e seguito dalla cerimonia delle premiazioni.

Otto le prove di precisione al centesimo di secondo distribuite in un percorso che, dopo aver lambito il Lago di Fimon porterà gli equipaggi alla Trattoria al Cacciatore a Rovolon per la sosta di metà gara dopo circa tre ore dalla partenza; successivamente il giro verrà ripetuto portando a sedici i rilevamenti e a 138,400 i chilometri totali del percorso.

Alla manifestazione organizzata dal Rally Club Team sono ammesse le vetture storiche costruite sino al 31 dicembre 1990 e quelle moderne dal 1° gennaio 1991 in poi.

Informazioni e documenti di gara sono disponibili al sito web www.rallyclubisola.it

In copertina immagine dei vincitori 2021 realizzata da Videofotomax