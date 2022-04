VISITE GRATUITE PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI DEL CAVO ORALE

L’iniziativa è in programma giovedì 21 aprile, nell’ambito della IV Giornata nazionale della Prevenzione promossa dall’Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani.

Prenotazione obbligatoria chiamando l’ORL del San Bassiano dal 19 aprile

Anche il San Bassiano aderisce alla IV Giornata nazionale della Prevenzione promossa da AOOI (l’Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani), in programma il 21 aprile: per l’occasione, l’ORL attiverà un ambulatorio dedicato dalle 9.00 alle 13.00 presso il quale sarà possibile effettuare delle visite gratuite.

L’accesso sarà su prenotazione obbligatoria, chiamando il numero 0424 888716 a partire dal 19 aprile, e fino ad esaurimento dei posti.

«L’iniziativa – spiega il dott. Luigi Romano, Direttore dell’U.O.C. Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Bassano – è rivolta in particolare a chi presenta quelli che possono essere dei sintomi ai quali prestare attenzione: dunque un dolore persistente alla gola, all’orecchio o al collo per il quale non si trovano altre spiegazioni, ma anche sanguinamento dalla bocca, alitosi o difficoltà a deglutire. Devono porre attenzione a questi sintomi in particolare, ma non solo naturalmente, gli uomini over 50, soprattutto se fumatori o consumatori abituali di alcol».

I dati confermano tutta l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce: oltre la metà dei pazienti con tumore del cavo orale arriva infatti alla diagnosi con la malattia già in stadio avanzato localmente o addirittura già metastatica, e di questi il 80% non sopravvive oltre i 5 anni. Al contrario, per i pazienti diagnosticati negli stadi iniziali, il tasso di sopravvivenza si attesta all’80-90% (fonte AIRC). I tumori del distretto testa-collo sono il settimo cancro più comune in Europa, circa la metà dei tumori del polmone ma due volte più comuni del cancro del collo dell’utero. In Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni, soprattutto nei fumatori e nei consumatori abituali di alcol. Accanto a questi fattori di rischio, inoltre, va ricordato che tra le cause dei tumori del cavo orale, negli uomini, vi è anche l’infezione da papilloma virus, che come noto ha una percentuale diffusione nella popolazione molto elevata.