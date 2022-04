XXXI Settimane Musicali al Teatro Olimpico

Premio Lamberto Brunelli – Concorso Pianistico Nazionale

Vicenza 25 – 27 aprile 2022

Torna anche quest’anno il Concorso pianistico nazionale Premio Lamberto Brunelli organizzato dalle Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, rassegna concertistica con la direzione artistica di Sonig Tchakerian.

L’undicesima edizione del Concorso, divisa nelle due giornate dell’eliminatoria e del gran finale, andrà in scena rispettivamente al Teatro San Marco e al Teatro Olimpico nelle giornate del 25 e del 27 aprile 2022.

“Esibirsi al Teatro Olimpico è un privilegio e un’opportunità e credo che in particolare per un giovane talento rappresenti un’occasione indimenticabile – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto – . Le Settimane Musicali, con la ripresa del premio Brunelli dopo la pandemia, hanno scelto di ritornare nel teatro coperto più antico del mondo e noi siamo ben felici di questa scelta. Credo che i giovani siano coloro che più hanno sofferto le conseguenze della pandemia. Ed in particolare coloro che si sono dedicati al suono di uno strumento hanno visto scemare le opportunità di esibirsi davanti ad un pubblico, esperienze indispensabili per mettersi alla prova”.

L’edizione 2022 delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, manifestazione che ogni anno richiama nella città palladiana celebri artisti del panorama musicale nazionale e internazionale, si avvia il 25 aprile con l’undicesima edizione del Concorso Pianistico Nazionale Premio Lamberto Brunelli.

Istituito nel 2011 e intitolato alla figura di Lamberto Brunelli, socio e sostenitore del Festival scomparso nel 2010, il Premio Brunelli richiama giovani pianisti da tutta Italia animati da autentica passione e attratti dalla straordinaria opportunità messa a disposizione dal concorso che combina studio, rigore e crescita artistica.

Davanti ad una giuria composta da Alessandro Comellato, Massimilano Ferrati, Leonora Armellini, Diego Brunelli, Sonig Tchakerian, il Concorso vedrà esibirsi i pianisti italiani e stranieri laureati nell’anno solare 2022.

«Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico dal 2011 organizzano un concorso pianistico nazionale, Il premio Lamberto Brunelli, giunto quest’anno alla sua XI edizione -racconta Sonig Tchakerian direttore artistico del Festival -. Per questa consolidata tradizione e per lo straordinario livello dei pianisti vincitori del Premio, mi è sembrato necessario dare a questo evento una nuova identità e renderlo unico nel panorama nazionale italiano. Dal 2022 infatti si svolgerà in due prove: una eliminatoria per pianoforte solo e una finale per pianoforte e orchestra. Finale che avrà luogo al Teatro Olimpico di Vicenza, un palcoscenico unico al mondo, e che rappresenta per un giovane artista emergente un’esperienza straordinaria»

L’intera giornata di lunedì 25 aprile, al Teatro San Marco di Vicenza, sarà dedicata alla eliminatoria con due ingressi per il pubblico alle ore 10.00 e alle ore 15.00, mentre mercoledì 27 aprile ci sarà l’atteso momento della finale al Teatro Olimpico (alle ore 20.00) con la partecipazione dell’Orchestra di Padova e del Veneto.

Ponte di lancio tra percorsi di studio e carriere professionali, il Premio Lamberto Brunelli è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza e consentirà al vincitore di esibirsi nell’ambito del Progetto Giovani delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico, oltre che in importanti associazioni concertistiche quali Amici della Musica di Firenze, Amici della Musica di Padova, Asolo Musica e l’Accademia di Musica di Pinerolo e Torino. Inoltre sarà assegnata una borsa di studio di euro 500 per la migliore esecuzione del Preludio di Fano offerta dall’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia.

Lo svolgimento del Concorso è aperto anche al pubblico che potrà assistere alle esibizioni dei giovani e talentuosi musicisti, virtuosamente impegnati nelle pieghe della letteratura pianistica con momenti di forte coinvolgimento, carichi di emozione e sentimento.

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico si avvalgono della collaborazione di enti istituzionali quali l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza, della Regione del Veneto e del MIC-Ministero della Cultura, sono inoltre sostenute da Banca Mediolanum, Digitec, Fondazione Roi, Banca delle Terre Venete, Forma, Famiglia Brunelli, BDF Digital, Iiriti, Yamaha, Aries – GHouse, Musei Civici Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicenza.

Media Partner: Il Giornale di Vicenza

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico si avvalgono inoltre della collaborazione di prestigiose istituzioni come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, la Fondazione Amici della Fenice, gli Amici della Musica di Firenze, gli Amici della Musica di Padova, l’Accademia di Musica di Pinerolo e Torino, Asolo Musica, l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano e Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi oltre alla Famiglia Brunelli.

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico nascono nel 1992 con l’intento di portare la grande musica classica in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, il Teatro Olimpico di Vicenza, capolavoro di Andrea Palladio. Si tratta di uno dei Festival tra i più longevi e conosciuti d’Italia per quanto riguarda la musica classica, vincitore del Premio Abbiati nel 2011, assegnato per ‘il costante valore della proposta musicale varia e stimolante…’ Fra le tante iniziative interne al Festival, il Progetto Giovani – di cui il prestigioso premio Premio Lamberto Brunelli fa parte – da anni promuove e sostiene il talento delle nuove generazioni.

I Premi:

Una borsa di studio di euro 1.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) messa a disposizione dalla famiglia Brunelli

Un concerto nell’ambito del Festival delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico 2023 (Progetto Giovani)

Un concerto per gli Amici della Musica di Padova nell’ambito della rassegna Domenica in Musica nella Sala dei Giganti di Padova

Un concerto per gli Amici della Musica di Firenze nell’ambito del progetto “Fortissimissimo”

Un concerto offerto da Asolo Musica nell’ambito della rassegna “Musica nei musei” presso il chiostro Santa Caterina a Treviso

Un concerto per l’Accademia di Musica di Pinerolo e Torino

Una borsa di studio di euro 500 per la migliore esecuzione del Preludio di Fano offerta dall’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia.

