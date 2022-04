Pojana Maggiore: auto finisce sulla recinzione, ferita una donna

Poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Contellena a Pojana Maggiore per un’automobilista finita contro la recinzione di un’abitazione dopo aver prima divelto una colonnina del gas: ferita una donna.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza la Bmw 520 d e tappato provvisoriamente con dei cunei di legno la perdita di metano, fino all’intervento dei tecnici della rete gas. La donna, rimasta ferita, è stata presa in cura dal personale del SUEM e trasferita in pronto soccorso all’ospedale di Noventa Vicentina. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.