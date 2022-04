Pasubio Tecnologia: bilancio +43%

Il bilancio di Pasubio Tecnologia registra un +43% – soddisfazione dei soci

L’assemblea dei soci ha approvato il documento che registra un aumento di bilancio del 43%. PNRR, data center e cybersecurity i cardini della strategia aziendale.

Si è tenuta lo scorso venerdì l’assemblea dei soci di Pasubio Tecnologia, società in-house di servizi ICT composta da 30 Enti Locali del Veneto, avente come ordine del giorno l’approvazione del bilancio annuale e la presentazione di alcuni temi di lavoro prioritari per i mesi a venire.

Un bilancio che spicca per un dato sicuramente positivo con un aumento del 43% dei ricavi rispetto al 2020 e un sensibile aumento degli utili, risultati raggiunti grazie all’allargamento della base dei soci e alla partecipazione della società ad alcuni importanti progetti. Un trend rilevato dal Presidente del Comitato di Controllo Analogo Giancarlo Sandri che conferma il risultato e sottolinea come Pasubio Tecnologia sia una azienda in-house attiva e dinamica con una componente importante di progettualità e di visione strategica nel medio e lungo periodo.

“Un plauso alla grande mole di lavoro che svolge la società, che conferma come Pasubio Tecnologia sia una eccellenza territoriale” è quanto affermato dal Presidente dell’Assemblea dei Soci Gianantonio Michelusi che si complimenta per le scelte manageriali fatte in un momento decisivo nel percorso di trasformazione digitale della PA Italiana.

L’assemblea di venerdì, infatti, è stata anche l’occasione per fare un primo punto sulle misure del PNRR inerenti alla digitalizzazione, un percorso già avviato con la pubblicazione dei primi 4 avvisi che fissano altrettanti obiettivi da raggiungere da parte dei comuni italiani, beneficiari diretti di questi finanziamenti.

Nelle parole di Laura Locci, Amministratore Unico di Pasubio Tecnologia, la società giocherà in questo ambito un ruolo chiave, accompagnando ed assistendo gli Enti già nella fase di studio e presentazione delle opportunità e delle iniziative finanziabili, oltre che come fornitore dei servizi previsti da tali misure.

Anche la sicurezza informatica è al centro della strategia aziendale di Pasubio Tecnologia, che si è distinta nei mesi scorsi per l’affidabilità dei propri servizi e la qualità del proprio data center respingendo con successo alcuni attacchi informatici. Questo quanto emerso dalla relazione del Direttore Mario Scortegagna che ha evidenziato come la cybersecurity non sia solo una responsabilità della struttura informatica, ma riguardi anche i singoli utenti che sono chiamati, attraverso atteggiamenti e procedure virtuosi, a cooperare con l’azienda per il mantenimento di un ecosistema virtuale sicuro ed affidabile.

A tal fine, Pasubio Tecnologia ha recentemente aderito al tavolo provinciale per la cybersecuirity con la creazione di un portale web dedicato, contenente informazioni, mini-guide e suggerimenti per mantenere alta la protezione dei sistemi digitali della pubblica amministrazione: https://cybersicurezza-sad.vi-pa.cloud

Inoltre, per gli addetti ai lavori è stato creato un canale Telegram di allerta tempestiva su potenziali rischi o attacchi in corso, in modo da fare rete e coordinare una pronta risposta alle minacce da parte di tutti gli attori coinvolti: https://t.me/SADViCyberSicurezza

Un altro importante passo per il posizionamento della società è stato , nel corso del 2021, l’adesione ad un accordo strategico con Lepida, Servizi Informatici Alto Adige e Trentino digitale, tre importanti società in-house dell’Emilia Romagna e del Trentino Alto Adige. L’accordo prevede un collegamento diretto tra i rispettivi data center, la creazione di tavoli tematici su applicativi e PNRR, ulteriori future collaborazioni sui temi prioritari dell’infrastruttura, della sicurezza e dei servizi finalizzate allo scambio di buone pratiche per rispondere congiuntamente alle priorità territoriali, nazionali ed europee.

L’assemblea si è chiusa in un clima di positività con l’approvazione unanime del bilancio presentato e con l’auspicio di una rinnovata collaborazione tra i Soci e Pasubio Tecnologia al fine di rispondere ai bisogni del territorio e dei cittadini.

www.pasubiotecnologia.it