Analisi di AutoScout24 sul parco circolante su base dati ACI

In Veneto nel 2021 aumentano le vetture ibride ed elettriche in circolazione (+69,4%), ma la strada per il rinnovo del parco circolante è ancora lunga.

In regione circolano ancora 179.037 vetture Euro 0 e 702.180 Euro 3 o inferiore.

L’età media? Oltre tre auto su dieci ha 15 anni o più.

Gli incentivi e il mercato digitale possono favorire questo percorso di “svecchiamento”.

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, a livello provinciale crescono sensibilmente le auto ibride ed elettriche ma rappresentano ancora una quota minoritaria: a Vicenza si registra il tasso percentuale più elevato, mentre a Rovigo il più basso.

Per quanto riguarda le vetture “meno green” (Euro 3 o inferiore), al primo posto per tasso percentuale troviamo Rovigo, ma a Verona circola il maggior numero di auto inquinanti Euro 0

Milano, 07 aprile 2022 – Dopo il decreto per mitigare l’aumento del prezzo dei carburanti, la scelta dell’auto diventa sempre più importante. Ibride, elettriche, ma anche le alimentazioni tradizionali nuove e usate di nuova generazione, possono perlomeno contribuire a contenere i consumi. Ma qual è la fotografia in Italia?

Le vendite di auto ibride ed elettriche stanno crescendo sensibilmente, tanto da rappresentare nei primi due mesi dell’anno ben il 41,2% sul totale di auto nuove (al netto del noleggio). Inoltre, nel 2021 il parco auto circolante di auto ibride ed elettriche in Veneto, rispetto al 2020, è quasi raddoppiato (+69,4%), passando da 64.264 vetture a ben 108.878. Eppure, secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI – Automobile Club d’Italia, il parco circolante nel 2021 nella regione resta comunque datato e obsoleto, nonostante si registrino piccoli miglioramenti.

Delle circa 3.200.400 auto in circolazione, le ibride ed elettriche rappresentano solo il 3,4% (nel 2020 era del 2%), con le elettriche che si fermano allo 0,3%.

Ma non è una questione di alimentazione, dato che molti modelli benzina o diesel di nuova generazione hanno un impatto “ridotto” sull’ambiente e sui consumi. Infatti, dall’analisi di AutoScout24, alla bassa penetrazione delle auto “elettrificate” si aggiunge un parco circolante che vede 702.180 vetture (21,9% del totale) con una classe di emissioni Euro 3 o inferiore, con circa 179.037 addirittura Euro 0 (5,6%). Anche considerando l’età media, oltre tre auto su dieci (30,3%) hanno 15 anni o più.

Sicuramente la strada è quella corretta ma ancora lunga per un rinnovo radicale, frenato al momento anche dalle vicende di stretta attualità come la carenza dei microchip che ha colpito soprattutto il nuovo e la delicata situazione politica internazionale. Una cosa è certa. In questo momento per i consumatori il fattore economico resta prioritario, ed è per questo che gli incentivi per l’acquisto di auto nuove da un lato e l’ampia disponibilità di auto usate di nuova generazione sul mercato digitale, che permette di acquistare vetture di qualità a prezzi più “contenuti”, possono favorire questo percorso di “svecchiamento”. Su AutoScout24, infatti, oltre alle vetture nuove, ben il 58% dell’usato presente è Euro 6 e quasi sei su dieci hanno 5 anni o meno.

Qual è la fotografia a livello provinciale?

Partiamo dalle auto ibride ed elettriche. Pur registrando nel 2021 una crescita sensibile rispetto al 2020, in tutte le province le ibride ed elettriche hanno un livello di penetrazione ridotto. In particolare, a Vicenza, dove si registra comunque il tasso più alto tra le province, sono solo il 3,9% rispetto al totale delle auto in circolazione. Seguono Padova (3,6%), Verona (3,4%), Treviso (3,3%), Venezia (3,2%), Belluno (2,8%) e, fanalino di coda, Rovigo (2,1%). E se si considerano solo le “elettriche”, non si va oltre lo 0,4% di Verona e Vicenza.

Le province che hanno visto la crescita maggiore di auto ibride ed elettriche rispetto al 2020 sono Belluno e Venezia, aumentate rispettivamente del +87,5% e +77%.

E se guardiamo la classe di emissioni?

Il tasso più alto di vetture “meno green”, ovvero con una classe Euro 3 o inferiore, si registra a Rovigo con il 25% sul totale delle auto in circolazione nella provincia. Seguono Vicenza (23,2%), Treviso (22,3%), Verona (21,6%), Padova (21,5%), Belluno (21,3%) e Venezia (20%). Se si considerano solo le auto più inquinanti Euro 0, è sempre Verona la provincia con il valore percentuale più alto (6,1%), mentre dal punto di vista quantitativo al primo posto troviamo Verona, dove circolano 37.126 Euro 0.

“L’analisi di AutoScout24 ha confermato come il parco circolante italiano sia sempre datato, quindi poco sicuro e inquinante –afferma Sergio Lanfranchi, Centro Studi di AutoScout24– Ci sono stati piccoli passi in avanti, soprattutto sul fronte delle ibride ed elettriche, ma con questo trend ci vorranno anni per avere un rinnovo importante e significativo. Per questo, oltre alla spinta del mercato del nuovo, dove gli incentivi giocano un ruolo importante, il cambiamento può essere sostenuto anche dall’offerta di auto usate di nuova generazione presente sul web, e in particolare sui marketplace. Un parco auto digitale veloce e facilmente accessibile, che offre un’ampia gamma di autovetture di qualità per tutti i budget, comprese le auto usate elettriche e ibride. Su AutoScout24, infatti, ben il 58% dell’usato presente è Euro 6 e quasi sei su dieci hanno 5 anni o meno. Senza contare la disponibilità immediata, un netto vantaggio rispetto al mercato del nuovo penalizzato dalla crisi dei microchip.”



Fonte: elaborazione Centro Studi AutoScout24 su base dati ACI – Automobile Club d’Italia

