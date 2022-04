Ospedale San Bassiano: interventi antisismici

OSPEDALE SAN BASSIANO: 5,4 MILIONI DI EURO PER INTERVENTI ANTISISMICI

L’intervento, già, finanziato, consentirà di migliorare in modo significativo

la resistenza strutturale in caso di terremoto

Un ospedale non solo all’avanguardia sul piano tecnologico, ma anche più sicuro in caso di terremoto: l’ULSS 7 Pedemontana ha avviato l’iter che porterà alla realizzazione per il San Bassiano di un significativo programma di interventi per il miglioramento della resistenza antisismica dell’edificio, per i quali potrà contare su un finanziamento complessivo di 5,4 milioni di euro garantiti dallo Stato e secondo la ripartizione approvata con apposita delibera dalla Regione Veneto.

«Rispetto a molti altri ospedali – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – il San Bassiano già si configura come un ospedale relativamente moderno, ma naturalmente anche nel mondo dell’edilizia l’innovazione è continua: questi interventi ci consentiranno dunque di innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza in caso di evento sismico significativo. Questo è un momento di grande fermento, con tanti progetti importanti destinati a essere realizzati nel giro di pochi anni, ma non possiamo e non vogliamo trascurare la sicurezza. Abbiamo a disposizione risorse finanziarie importanti, che ci stiamo impegnando a investire con grande attenzione sia per l’efficacia degli interventi che saranno realizzati, sia per la tempistica di realizzazione».

Attualmente una società di ingegneria specializzata sta effettuando una serie di analisi e approfondimenti sulla vulnerabilità sismica, finalizzate a individuare le soluzioni più appropriate (in termini di minore invasività e minore impatto economico) per il miglioramento del comportamento dell’edificio in caso di evento sismico. Nell’ambito di questa attività progettuale in corso di svolgimento, in questi giorni è stata avviata anche la procedura di individuazione dell’operatore economico che effettuerà alcune prove e rilievi aggiuntivi necessari allo sviluppo del progetto.

Una volta definiti gli interventi, l’ULSS 7 Pedemontana predisporrà il bando per l’affidamento dei lavori e potrà definire il cronoprogramma del cantiere.