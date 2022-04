Omicidio in centro di salute mentale

COMUNICATO

Alle ore 12.45 circa odierne (24 aprile 2022), una donna chiamava i carabinieri al 112 e con voce agitata riferiva di aver ucciso la coinquilina con un coltello e che voleva costituirsi. L’aveva uccisa perché le faceva i dispetti, perché la odiava e che lei, in un momento di rabbia, la colpiva al cuore ed al collo con un coltello. Aggiungeva poi di abitare a Marostica, in un appartamento per persone con disagi psichiatrici. L’operatore le chiedeva di fornire le proprie generalità e la donna si presentava come PAIARO BERNATO LISA, classe 1968. La Gazzella dei carabinieri, pochi minuti dopo, raggiungeva l’indirizzo fornito ed effettivamente, all’interno di questo appartamento, trovava il corpo esanime di CAVEDON Maria Cristina, classe 1969, riversa a terra e con evidenti ferite da taglio sul torace e sul collo. I militari individuavano anche la denunciante che provvedevano a far accompagnare presso gli uffici di Bassano del Grappa da un’altra pattuglia nel frattempo sopraggiunta. Il Pubblico Ministero di turno, la Dottssa De Munari Barbara, conduceva l’interrogatorio dell’indagata, al termine del quale, raccolto un quadro più che chiaro degli accadimenti, disponeva l’arresto e la traduzione presso la Casa Circondariale di Verona. Oltre l’arma del delitto, rinvenuta sulla scena, venivano sequestrati e repertati gli abiti della Paiaro, nonché l’appartamento dove si è consumato l’omicidio, il tutto finalizzato alla acquisizione di inconfutabili fonti di prova.

Si rammenta che in relazione all’adozione delle misure restrittive, in flagranza di reato per omicidio, queste sono state adottate d’iniziativa da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.