OGD Pedemontana Veneta e Colli al Bit di Milano

L’OGD Pedemontana Veneta e Colli racconta la destinazione turistica presentando diversi progetti di promozione alla fiera turistica Bit di Milano

Visite guidate alle ville e castelli del territorio, degustazioni, Strade del Vino e della Birra, itinerari a piedi e in bicicletta sono i protagonisti del territorio

La Strada dei Birrifici della Pedemontana Veneta è un progetto ideato dall’OGD Pedemontana Veneta e Colli e finanziato dalla Camera di Commercio di Vicenza. L’iniziativa sarà presentata durante una conferenza stampa alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà dal 10 al 12 Aprile 2022 presso fieramilanocity a Milano, manifestazione fieristica che promuove le destinazioni turistiche italiane ed internazionali grazie ad una vetrina di espositori.

In questa occasione unica l’OGD Pedemontana Veneta e Colli presenterà la genesi del progetto, i birrifici artigianali aderenti e le attività di promozione previste dall’iniziativa. Ma non solo, durante la conferenza stampa verranno illustrate progettualità come Villeggiando – visite guidate alle ville e castelli del territorio con degustazione di prodotti tipici locali, Breganze Wine Tour nelle cantine della Breganze DOC, i numerosi itinerari a piedi e in bicicletta del territorio come ad esempio la Strada delle 52 Gallerie.

Tra gli itinerari escursionistici verranno anche illustrati i percorsi Tra l’Astico e l’Igna sulle Colline delle Bregonze, il Giro delle Malghe di Caltrano e la Strada dei Reali d’Inghilterra. Un’altra iniziativa che sta prendendo piede nel territorio riguarda le Cascate della Val d’Astico, un itinerario suggestivo nei paesaggi e nei colori che parte da Contrà Pria ad Arsiero, raggiunge il Gorgo Santo a Scalzeri di Pedemonte e termina alla Cascata della Civetta a Lastebasse.

Durante la conferenza stampa, che si terrà presso gli spazi della Regione Veneto (padiglione 3 – stand C27 – C33 – G26 – G32) martedì 12 Aprile 2022 alle ore 11:00 verrà inoltre presentato il progetto di promozione turistica Cuore Pedemontana, che coinvolge i comuni dell’Unione Montana Astico: Breganze, Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino e Salcedo.

Thiene, 8 Aprile 2022