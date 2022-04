Alla partenza dei campionati Italiani assoluti di nuoto, Leosport è già 3 volte sul podio.

Avvio a tutto gas per i nuotatori di Creazzo che conquistano 2 finali “A” e 2 finali “Junior” riservate ai ragazzi in lizza per gli eventi giovanili internazionali

In apertura di pomeriggio, Thomas Ceccon (foto in copertina) gareggia nei 50m dorso ed è subito medaglia d’argento!

Ceccon nuotando un ottimo 24’99 migliora il suo precedente primato di 15 centesimi e chiude a soli 4 centesimi dal vice campione europeo di vasca corta Michele Lamberti.

Oggi il campione di Schio tornerà in acqua nei 100m dorso per cercare la qualificazione ai prossimi campionati mondiali ed europei e considerato il periodo, il miglioramento nella velocità pura è senza dubbio un buon segnale.

Trascorrono solo pochi minuti e Tommaso Griffante (3’58”87), reduce dal 2° posto ai campionati giovanili di fondo, vince la sua finale Junior nei 400m Stile libero consolidando il suo primato personale ben sotto il muro dei 4 minuti.

Nel prosieguo del pomeriggio, sono Giada Alzetta ed Elia Codardini a regalare ancora emozioni alla squadra Vicentina.

È proprio la ragazza di Montereale Valcellina (PN) che da quando è arrivata a Creazzo sembra non fermarsi più, a siglare il suo ennesimo primato personale nei 400misti (4’50”05) e a classificarsi ai piedi del podio per un fantastico 4° posto assoluto.

L’ultima gioia di giornata la regala Elia Codardini.

Il ragazzo di Costabissara vince la finale Junior dei 50m stile libero nuotando in 22”87 e centra la qualificazione per i prossimi campionati europei juniores in programma in luglio ad Otopeni (ROU).

Dunque un inizio spumeggiante per la Leosport Creazzo attesa in questo campionato da 27 gare e la staffetta 4×200 stile libero femminile.

Appuntamento in diretta TV su RaiSport dalle ore 10 per le batterie, e dalle ore 16:30 per le finali.

Nuoto C.I. Assoluti: Leosport già 3 volte sul podio