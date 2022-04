Montorso Vicentino: promozione turistico-culturale

Promozione turistico-culturale: Comune e Pro Loco formalizzano con una convenzione la collaborazione decennale.

Nuovo slancio per la valorizzazione turistica e culturale del territorio di Montorso Vicentino. Comune e Pro Loco hanno infatti siglato una convenzione triennale che formalizza la loro decennale collaborazione e che indica alcuni punti fermi da progettare e realizzare di anno in anno.

Il sindaco Diego Zaffari e la presidente della Pro Loco Daniela Bastianello hanno sottoscritto la convenzione in Villa Da Porto, alla presenza dell’assessore alla cultura Chiara Dal Ben e della consigliera comunale Emma Baron.

La sede della firma non è stata scelta a caso, poiché Villa Da Porto rappresenta un elemento cardine della promozione territoriale. La convenzione prevede, infatti, che la Pro Loco organizzi visite guidate in Villa. A ciò si aggiungono visite del territorio con le scuole, l’organizzazione della Festa del Santo Rosario, eventi teatrali, di danza e musicali, presentazioni di libri, eventi con ospiti noti ed eventi e manifestazioni eno-gastronomiche per la promozione e valorizzazione delle attività aggregative.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, Pro Loco e Amministrazione comunale redigeranno congiuntamente il programma delle manifestazioni che intenderanno effettuare nel corso di quello stesso anno. Previsti, inoltre, incontri bimestrali di pianificazione e per lo sviluppo di idee, nell’ottica della co-progettazione.

Il Comune, per il raggiungimento delle finalità della convenzione, mette a disposizione della Pro Loco le proprie attrezzature e i beni mobili e immobili, compresa la Villa.

“Questa convenzione – commenta il sindaco Diego Zaffari – permetterà di valorizzare ulteriormente non solo le nostre eccellenze turistiche e culturali, ma anche quelle ambientali, sociali, sportive e storiche. Grazie alla Pro Loco e alla presidente Daniela Bastianello per tutto ciò che negli anni hanno fatto e che continueranno a fare per il bene di Montorso”.

“Montorso, pur essendo un piccolo paese, ha molto da offrire a chi ama scoprire il territorio – afferma l’assessore alla cultura Chiara Dal Ben -. L’intesa con la Pro Loco darà uno slancio in più a tutte le iniziative per i nostri concittadini e per chi viene da fuori”.

“Dopo anni di continua collaborazione – sottolinea la presidente Daniela Bastianello – finalmente formalizziamo questa importante sinergia. Gli eventi dei prossimi mesi saranno l’antipasto della programmazione strutturata che andremo prossimamente a costruire assieme al Comune”.