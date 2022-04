Monticello Conte Otto: Gruppo di Auto Mutuo Aiuto

A Monticello Conte Otto nasce un nuovo Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per persone che stanno vivendo un lutto.

Lunedì 2 maggio la serata di presentazione.

Monticello Conte Otto, 26 aprile. A Monticello Conte Otto si costituisce un nuovo Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per persone che stanno vivendo un lutto. Si chiama “Rifiorire” ed entra a far parte della grande famiglia dei gruppi (in totale sono 17) del servizio – segno “Lutto, solitudine ed esperienza del limite” di Caritas Diocesana Vicentina.

Il gruppo sarà presentato lunedì 2 maggio alle 20.30 nel salone parrocchiale del Centro Comunitario S. Pietro Apostolo (via Roma, 59), nell’ambito di un incontro pubblico intitolato “Insieme per ritrovare il senso della vita”, rivolto a tutte le persone che si interrogano sulla morte e sulla vita e che sono state toccate dalla perdita di una persona cara.

Gli incontri del gruppo si terranno il 1° e il 3° lunedì di ogni mese, dalle 20.00 alle 21.30, sempre al Centro Comunitario (Sala parrocchiale, via Roma 61).

Quali sono gli obiettivi del gruppo?

offrire uno spazio per condividere la storia del proprio dolore, dei propri sentimenti e delle proprie difficoltà;

favorire l’ascolto di altre persone che hanno vissuto esperienze simili;

imparare ad elaborare positivamente il proprio cordoglio, individuando modalità costruttive per gestire momenti di sofferenza e di solitudine.

A chi è rivolto?

A chi ha vissuto la perdita di un proprio caro (coniuge, compagno/compagna, genitore, figlio/a, fratello/sorella, amico/a).

