Montecchio Maggiore: Salute della Donna, consulenze senologiche gratuite

In occasione dell’Open Week sulla Salute della Donna, promossa dalla Fondazione Onda, il Centro Donna dell’Ulss 8 Berica offre la possibilità di effettuare una consulenza senologica gratuita. Il servizio sarà proposto lunedì 25 aprile dalle ore 9.30 alle 14 presso gli ambulatori dell’ospedale di Montecchio Maggiore, premiato anche per il biennio 2022-2023 con tre Bollini Rosa. Per aderire all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione scrivendo a: centro.donna@aulss8.veneto.it.

L’appuntamento vuole sottolineare l’importanza dell’informazione, della prevenzione e della diagnosi precoce per rendere il tumore al seno sempre più curabile e guaribile. Questa neoplasia, infatti, risulta la più frequente nelle donne, in tutte le fasce di età.

Secondo le stime dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), ogni anno in Italia vengono diagnosticati 55.500 nuovi casi di tumore del seno (55.000 riguardano le donne, 500 gli uomini). Nonostante l’incidenza sia in aumento (+0,9% ogni anno), i continui progressi della medicina e gli screening per la diagnosi precoce mettono in evidenza un calo della mortalità del 2,2% l’anno.

“La sopravvivenza è, di fatto, tra le più elevate in ambito oncologico: circa 9 donne su 10 (87%) sono vive dopo 5 anni dalla diagnosi e 8 su 10 (80%) lo sono a 10 anni dalla diagnosi – afferma il dottor Graziano Meneghini, direttore dell’U.O.C. Chirurgia Senologica dell’Ulss 8 Berica –. La prevenzione è fondamentale e non va rimandata: prima, infatti, si arriva alla diagnosi, maggiori saranno le possibilità di guarigione attraverso cure meno invasive e complesse”.