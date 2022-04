Montecchio Maggiore: plateatici gratis sino al 31 dicembre

PLATEATICI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Il Comune proroga l’esenzione per gli esercizi pubblici del territorio

Montecchio Maggiore, 6 aprile 2022 – Plateatici gratis per i pubblici esercizi di Montecchio Maggiore per tutto il 2022. La Giunta comunale ha approvato l’esenzione totale dal pagamento del canone patrimoniale unico per occupazione del suolo dal primo aprile al 31 dicembre. Lo scopo: incentivare l’utilizzo degli spazi sia per evitare il possibile formarsi di assembramenti e prevenire la diffusione dei contagi, sia per dare una mano ai bar e ai ristoranti già provati dalle lunghe restrizioni causa Covid.

«Non essendo prevista da parte del Governo la proroga dell’esenzione, – spiega l’assessore alle Attività Produttive ed economiche, Raffaella Mazzocco – abbiamo deciso di intervenire direttamente a sostegno dei nostri esercenti. Uno sforzo in più, stimiamo un minor gettito derivante dal pagamento del canone unico patrimoniale di circa 10mila e 500 euro, che però ci è sembrato doveroso in questo periodo».

Il sindaco Gianfranco Trapula: «Anche con questo provvedimento vogliamo esprimere vicinanza alla nostra comunità, per uscire tutti insieme dal durissimo periodo della pandemia».