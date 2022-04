Mauro Corona sabato 2 aprile in libreria La Bassanese

“Un piccolo paese di montagna,

un camoscio rubato per fame.

Una fuga nei boschi lunga un anno”.

Sabato 2 aprile lo scrittore e alpinista Mauro Corona sarà presente in libreria La Bassanese in largo Corona d’Italia, per un firma-copie del suo ultimo libro “Quattro stagioni per vivere”, uscito da poche settimane per Mondadori e già tra i romanzi di genere più venduti in Italia.

Il nuovo libro che lo scrittore ha pensato durante questi 15 mesi difficili ( L’ultimo sorriso, vita di Celio era uscito nell’autunno 2020), racconta lo scorrere delle stagioni, costruisce un romanzo di colori (il bianco della neve, il rosso dell’autunno, il giallo dell’estate) e riflette sul potere salvifico della natura.

Con “Quattro stagioni per vivere”, Mauro Corona, ispiratissimo, ci regala un romanzo travolgente, ricco di colpi di scena, e animato da personaggi realistici come il protagonista Osvaldo e i terribili gemelli Legnole.

“Per sostentare la madre malata, Osvaldo ha bisogno di cibo, e parte a caccia di camosci. Si prepara a passare parecchio tempo nel freddo del bosco, quando si imbatte in quello che sembra un enorme colpo di fortuna. Un camoscio appena ucciso, e sepolto nella neve dai cacciatori, che verranno a riprenderselo. Osvaldo cede alla tentazione, e prende il camoscio. Non ci vorrà molto perché i legittimi proprietari, i gemelli Legnole, due brutte persone, di corpo e di anima, vengano a sapere chi ha rubato il loro camoscio. E decidono che il colpevole dovrà pagare con la morte. Inizia così per Osvaldo un anno di vita in mezzo ai boschi e alle montagne dolomitiche, tra agguati, pedinamenti, rischi mortali, in fuga dalla ottusa follia dei gemelli, fino al…. “.

Il firmacopie si svolge in libreria La Bassanese sabato dalle ore 17 secondo le nuove disposizione di legge in vigore dal 1 aprile 2022 (mascherina obbligatoria).

