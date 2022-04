Marostica, Thiene e Asiago: ambulatori odontoiatrici

NUOVE DOTAZIONI PER GLI AMBULATORI ODONTOIATRICI DI MAROSTICA, THIENE E ASIAGO

Consentono una presa in carico più comoda per i pazienti disabili e un’operatività migliore per gli operatori sanitari

Nuove dotazioni per gli Ambulatori Odontoiatrici di Marostica, Thiene e Asiago: è in corso infatti la completa sostituzione di quelli che in gergo si chiamano “riuniti”, ovvero l’insieme di strumenti con cui lavorano il dentista e gli igienisti.

Una novità particolarmente importante anche considerando la categoria di utenti a cui è rivolto il servizio, ovvero disabili, minori e categorie protette in genere.

In particolare, la nuova tipologia di apparecchiatura consente un maggiore facilità di gestione del paziente, ad esempio grazie ad un sistema di aggancio rapido per gli utenti in sedia a rotelle, ai quali garantisce maggiore stabilità consentendo allo stesso tempo di evitare i disagi legati al trasferimento sul lettino, come avveniva in precedenza.

Più in dettaglio, il piano di rinnovo messo in atto dall’ULSS 7 Pedemontana prevede l’installazione – già avvenuta – di due nuove postazioni presso l’Ambulatorio Odontoiatrico di Marostica e di altrettante a Thiene (presso il Centro Sanitario Polifunzionale Boldrini, dove un’apparecchiatura è già arrivata e un’altra arriverà a breve), con un analogo intervento in programma anche per l’Ambulatorio Odontoiatrico ad Asiago.

«La buona sanità è fatta anche di attenzione a servizi dei quali raramente si sente parlare – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – ma che garantiscono ogni giorno cure indispensabili, in particolare per le categorie di utenti più fragili. Con questa nuova dotazione confermiamo quindi il nostro impegno come Azienda a offrire i migliori standard assistenziali non solo per le prestazioni altamente specialistiche svolte in ospedale, ma anche per i servizi sanitari nelle sedi territoriali».

Foto in copertina: odotoiatria marostica