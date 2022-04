Marostica, restaurate dai volontari le “fontanazze” di Valle San Floriano

Interventi anche per il ripristino del torrente La Valletta

Marostica, 27 aprile 2022 – Volontari al lavoro per il recupero delle “fontanazze” di Valle San Floriano. Grazie all’impegno degli Amici del Verde e della Protezione Civile ritorna alla sua antica bellezza uno di luoghi simbolo della civiltà rurale marosticense. Si tratta di due vasche situate in via Val Bella: una, la più antica, che serviva per abbeverare il bestiame; l’altra utilizzata dalle lavandaie per lavare i panni.

“I volontari di Marostica stanno facendo un lavoro meraviglioso – commenta il sindaco Matteo Mozzo – riqualificando aree del territorio molto importanti per la comunità. Con lavori in economia ma realizzati con la massima professionalità, hanno restaurato queste vasche dimenticate, che oggi ritornano ad essere un punto di attrazione e di incontro. La cura dell’ambiente passa anche attraverso queste piccole, grandi operazioni, che hanno un immenso valore anche alla luce del percorso di valorizzazione della rete sentieristica che in questi anni abbiamo realizzato e promosso. Non possiamo che ringraziare questi volontari, una schiera sempre più nutrita ed appassionata”.

“I lavori hanno interessato il restauro delle fontanazze ma anche la realizzazione di un sistema di scolo delle acque meteoriche che prima non c’era – spiega Michele Parise, consigliere delegato, impegnato in prima linea con i volontari – Inoltre, il sito è stato abbellito da fioriere e piante ed è stata posta una targa, oltre a stabilizzare il terreno intorno. Lo svuotamento delle vasche è stata un’occasione per i giovani volontari della Protezione Civile di imparare ad usare le motopompe in caso di emergenza idrica. Insomma, una grande lavoro di squadra fra Protezione Civile e Amici del Verde, che ha riqualificato un angolo di Marostica dimenticato”.

Gli Amici del Verde, di concerto con l’Amministrazione e la Polizia Forestale, hanno da poco concluso anche un cantiere nella località Gorghi Scuri, sempre a Valle San Floriano, liberando l’alveo del torrente La Valletta dalle piante infestanti e sistemando il letto, con una semina specifica e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il torrente necessitava da tempo di una manutenzione straordinaria. All’operazione hanno concorso alcuni mezzi prestati gratuitamente da una ditta della zona, anche se il lavoro manuale è stato decisivo soprattutto per il taglio dei rovi, il recupero delle immondizie e il taglio della legna, che in seguito è stata donata ad una famiglia bisognosa.

in allegato: alcune immagini delle fontanazze restaurate (prima e dopo) e del ripristino del letto del torrente La Valletta (prima e dopo i lavori)