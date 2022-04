Marco Scapin di Matebox a “O ANCHE NO” di RAI2

Marco Scapin di Matebox a O ANCHE NO, programma di Paola Severini in onda su RAI2

Nella puntata di O Anche No, programma di inclusione sociale e disabilità di Rai2, realizzato con la collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, venerdì 29 aprile alle 23:55, ed in replica domenica 1° maggio alle 8:55, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII dedicherà un pensiero alla situazione che sta attraversando il popolo ucraino. Paola Severini Melograni intervisterà Marco Dolfin, campione paralimpico e chirurgo in carrozzina, protagonista del libro Iron Mark. Le corsie di Marco Dolfin: chirurgo e nuotatore.

In occasione della Festa dei Lavoratori, riproporremo le quattro storie di lavoro e di successo che vedono protagoniste persone con disabilità supportate dai sindacati – CGIL, CISL, UIL e UGL – registrate in occasione dello speciale del 3 dicembre 2020 “Il lavoro è di tutti”. Sì, perché la dignità e l’uguaglianza si ottengono in primo luogo grazie al lavoro.

Daniele Cassioli ospiterà nel suo spazio “vedere oltre” suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale Cei per la pastorale per le persone disabili.

Verrà presentato inoltre il libro Abilmente. Il Coraggio di non arrendersi, scritto da Maria Rosaria Ricci.

Radio Immaginaria incontrerà l’ideatore di Matebox, Matteo Scapin, una “scatola” grazie alla quale i bambini con disabilità, e non solo, spesso arrivano a superare le difficoltà di interazione.

Non mancheranno i Ladri di Carrozzelle, la notizia di Rebecca Zoe De Luca e la vignetta di Stefano Disegni. O Anche No di Paola Severini Melograni scritto con Giovanna Scatena, regia di Danio Spaccapeli. Potete rivedere tutte le puntate e anche le stagioni precedenti su Raiplay.

