Manuel Sossella al via del Dolomiti Brenta Rally

Il pilota vicentino testa la Hyundai i20 Rally2 nell’inedito rally trentino in vista degli impegni nell’IRCup. Al suo fianco Matteo Zaramella.

Vicenza, 20 aprile 2022 – C’è anche Manuel Sossella tra gli iscritti alla prima edizione del Dolomiti Brenta Rally, gara che si disputa su strade tra le Dolomiti del Brenta e la Paganella mai solcate prima da un’auto da corsa.

Il pilota vicentino, affiancato per la prima volta dal giovane Matteo Zaramella, ha optato per la partecipazione a questa gara con lo scopo di effettuare un test significativo alla guida della Hyundai i20 Rally2, in vista dei prossimi importanti impegni a partire dal Rally del Taro di fine maggio.

“Quella di partecipare al Dolomiti Brenta è stata una scelta fatta di recente – dichiara Sossella nel pre gara – valutando che una gara possa esser maggiormente significativa rispetto ad una tradizionale giornata di test come avevamo in programma in origine. Oltre all’obiettivo di fare chilometri con la nuova vettura messa a disposizione da Friùlmotor e gommata Pirelli, il fatto di essere in gara mi darà anche un riscontro tangibile vista la presenza di piloti di una certa caratura coi quali potrò confrontarmi col cronometro. Indisponibile Gabriele Falzone per motivi personali, al mio fianco per la prima volta salirà Matteo Zaramella, un giovane navigatore col quale ho già effettuato alcune sessioni di test e sono felice di regalare questa nuova esperienza ad un ragazzo dalla grande passione. Ringrazio la scuderia New Turbomark, oltre alle aziende che da tempo mi supportano e sostengono e con le quali si è consolidata la collaborazione per la nuova stagione che va ad iniziare con rinnovato entusiasmo”.

Il Dolomiti Brenta Rally si correrà tra venerdì 22 e sabato 23 aprile ad Andalo (TN) con un programma di gara che prevede nella prima giornata verifiche, shakedown e la disputa di due prove speciali; le restanti quattro l’indomani con l’arrivo previsto alle 18.31 dopo 54,10 chilometri cronometrati sui 266,79 totali della gara.

In copertina Manuel Sossella ed immagini della scorsa stagione realizzate da Amicorally.