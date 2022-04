Mada Cafè: chiuso dal Questore per 5 gg.

LA STAZIONE CC DI MALO CHIUDE IL MADA CAFE PER 5 GIORNI

La Stazione CC di Malo ha provveduto a chiudere il MADA CAFE di Isola Vicentina per 5 giorni notificando il decreto del Questore di Vicenza che sospende la licenza rilasciata alla titolare dell’esercizio pubblico, come da art. 100 TULPS.

Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni inviate alla Questura proprio dai Carabinieri di Malo che hanno dimostrato come il locale abbia generato, nell’ultimo periodo, “… una situazione […] gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che per la salute dei cittadini…”. Nel periodo compreso tra ottobre 2021 e febbraio 2022, infatti, i militari hanno raccolto svariate denunce e lamentele riguardanti reati avvenuti all’interno del locale, o nelle immediate vicinanze, da avventori dello stesso. In un caso, ad esempio, una donna aveva subito un’aggressione con conseguente rapina di pochi euro da parte di due giovani che, poco dopo, si erano recati all’interno del MADA CAFE per spendere gli stessi in consumazioni; in un altro caso, invece, un soggetto indagato per spaccio di sostanze stupefacenti aveva dichiarato di aver posto in essere tale attività anche all’interno del locale. Numerose, infine, le denunce di lesioni connesse a liti tra avventori scaturite all’interno o nei pressi dell’esercizio pubblico, come pure di furti avvenuti all’interno.

Le testimonianze raccolte dai Carabinieri, unite ai numerosi controlli effettuati, hanno dimostrato l’elevato numero di reati commessi e di frequentatori con precedenti di natura penale, tanto da rendere necessaria l’emissione del suddetto decreto di chiusura ex art. 100 TULPS da parte della Questura di Vicenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza – Compagnia di Schio