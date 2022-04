Lumen Festival: compie 10 anni e scalda i motori per il 2022

É stato uno dei pochi festival a resistere nel 2021, annata drammatica per il mondo dello spettacolo, nonché tra i primi in Italia a doversi misurare con la sfida del green pass, al tempo novità assoluta. Lumen Festival, arrivato al suo decimo anno di vita, ora scalda i motori per un’indimenticabile estate 2022 e lo fa annunciando non una ma ben due edizioni estive ( 23-26 giugno a Vicenza e 22-24 luglio a Bassano del Grappa ).

L’annuncio delle due edizioni arriva assieme al lancio del nuovo slogan, studiato per rispecchiare alla perfezione l’anima del festival: “This must be your place” (tradotto: “Dev’essere questo, il posto che fa per te”). «Con una storpiatura del titolo di una celebre canzone dei Talking Heads – racconta il direttore del festival Matteo Graser – abbiamo voluto esprimere che a Lumen Festival ognuno può trovare il suo “mondo migliore”, ovvero una dimensione in cui sentirsi davvero a casa. E questo non si ottiene con l’appiattimento delle diversità, ma con la loro valorizzazione: ciascuno cerca qualcosa di diverso e al Lumen lo può trovare. È un concetto ambizioso, ma ci crediamo davvero».

E le novità non finiscono qui. Da quest’estate Lumen Festival avrà anche, oltre alla canonica rassegna di concerti, una programmazione pomeridiana di interviste, dibattiti e laboratori su tematiche di cultura (musicale e non), impresa giovanile, diritti e sostenibilità. «La volontà è quella di svolgere a pieno quel ruolo sociale e culturale che un festival musicale secondo noi è chiamato a svolgere», racconta Graser. «I relatori – conclude – saranno personaggi celebri, artisti ed esperti di cui presto vi sveleremo i nomi e che siamo certi richiameranno un grande pubblico».

Ma gli annunci proseguono ancora, perché Lumen Festival – dopo il successo della prima edizione lo scorso anno – ripeterà nel 2022 l’“Underdog Contest”, concorso che permetterà a giovani talenti da tutta Italia di esibirsi sul palco del festival vicentino. Per quanto riguarda modalità e tempi di iscrizione, gli organizzatori garantiscono che molto presto si saprà di più.

Insomma, nell’attesa di scoprire i grandi nomi che andranno riempire il cartellone di Lumen Festival e ad incendiare l’estate vicentina, le novità messe in campo lasciano già intravedere un’edizione da non perdere.

Foto Credit – Arianna Carotta