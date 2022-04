Lugo di Vicenza: auto rovesciata

Poco prima delle 18:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Sarollo a Lugo di Vicenza per un’auto finita rovesciata sotto il piano stradale di muro di contenimento in terra di un’abitazione, divelta anche una colonnina del gas: illeso il conducente. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto e tamponato la perdita del gas, mentre il conducente è riuscito a venire fuori dall’auto senza riportare ferite. L’uomo è stato assistito sul posto dal personale del SUEM. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia locale. Sul posto il personale della rete gas per la riparazione della colonnina. Sono ora in corso le operazioni di recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.