Pallavolo, le giovani di Vicenza Volley sorridono in serie C

Successo casalingo in quattro set contro la Polisportiva Biadenese. In B2 semaforo rosso sul campo dell’Officina Immagini Thermal (3-1)

VICENZA, 12 APRILE 2022 – Una vittoria e una sconfitta per le promesse di Vicenza Volley, impegnate nel fine settimana nei competitivi contesti di serie B2 e serie C femminile. Partendo dall’alto, in B2 le giovani biancorosse hanno ceduto 3-1 domenica sul campo padovano dell’Officina Immagini Thermal, reagendo a un primo set negativo grazie a un bel secondo parziale, salvo poi però lasciar spazio alle padrone di casa, vincitrici 25-14 e 25-22 nelle due frazioni successive.

“Abbiamo avuto – commenta Igor Guidotto, tecnico biancorosso che nell’occasione ha condotto la squadra – troppi alti e bassi. Nel primo set siamo partiti male, ci siamo un po’ ripresi poi nel finale abbiamo commesso troppi errori, soprattutto nel muro-difesa, anche se ci sono i meriti dei nostri avversari. Nel secondo set siamo stati più ordinati, correggendo le imperfezioni precedenti e sfruttando meglio le nostre qualità in attacco, arrivando a pareggiare i conti. La terza e la quarta frazione sono scivolate via sulla falsariga del primo set, con un rendimento altalenante e poca lucidità. Nel complesso, abbiamo pagato una prova opaca di squadra, con poco carattere; era una partita dove si poteva e doveva dare qualcosa in più”.

In serie C femminile, invece, è arrivata la seconda vittoria stagionale contro il fanalino di coda Polisportiva Biadenese, piegata 3-1 al termine di un match combattuto, come testimonia anche il 26-24 della quarta frazione.

Risultati

Serie B2 femminile girone E:

OFFICINA IMMAGINI THERMAL-VICENZA VOLLEY 3-1

(25-15, 22-25, 25-14, 25-22)

OFFICINA IMMAGINI THERMAL: Macchiavello, Frison, Quaglio, Ude, Banzato, Conte, Rampin, Russo, Ciofi, Lorenzo, Bertoli (L), Bazzolo (L). All.: Garzari-Pengo

VICENZA VOLLEY: Grecea 6, Dal Cero 1, Barbera, Del Federico 3, Tavella 11, Banu 6, Bertollo 9, Munaron 9, Fiocchi, Ostuzzi (L), Andreatta (L). All.: Guidotto

ARBITRI: Ghirardini e Trentini

Serie C femminile:

VICENZA VOLLEY-POLISPORTIVA BIADENESE 3-1

(25-22, 25-21, 18-25, 26-24)

VICENZA VOLLEY: Dinelli 17, Piovan 15, Seck 12, Amoah 14, Udogie 5, Nicolin 11, Barbera 3, Consagra, Guerriero (L). N.e.: Jotov, Roviaro. All.: Guidotto-Rigon

POLISPORTIVA BIADENESE: Bottacin, Franceschini, Dartora, Bortot, Bandiera, Bordignon, Martinelli, Merlo, Stortini, Toniutto, Poloniato (L), Nieto (L). N.e.: Poggi, Tiberio. All.: Battistella

Nella foto, l’esultanza della formazione di serie C femminile di Vicenza Volley

www.volley-vicenza.it