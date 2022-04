LAVORI AL CASELLO DI VICENZA OVEST

Chiuso lo svincolo di entrata per Milano nelle notti del 5 aprile 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova, per lavori di rifacimento pavimentazione al casello di Vicenza Ovest, i viaggiatori diretti a Milano che non potranno accedere in autostrada dal casello di Vicenza Ovest dalle ore 21.00 di martedì 5 aprile alle ore 6.00 di mercoledì 6 aprile 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

