Kitchen Teatro Indipendente: “Una splendida non belligeranza”

Ultimo spettacolo della rassegna 2021/2022

QUESTA SPLENDIDA NON BELLIGERANZA

sabato 9 aprile 2022 ore 21.00

Kitchen Teatro Indipendente

Una storia così, poi così e infine così

Commedia moderata sul devastante quieto vivere

In chiusura della stagione teatrale serale abbiamo voluto proporvi questo spettacolo divertente, che tocca una tematica attuale, come quella del “devastante quieto vivere” all’interno della famiglia, dove si finge che tutto proceda nella normalità lungo un percorso senza contrasti.

Padre, madre e figlio, in un incalzare di battute ironiche e surreali, vivono una quotidianità comica. In un susseguirsi di situazioni così normali, così ripetitive e al tempo stesso inaspettate da risultare assurde, i tre personaggi sono in uno stato di tranquillità e pace che li sta distruggendo.

“Quella raccontata da Marco Ceccotti, più che una famiglia, è un’epoca. La drammaturgia scavalca i confini del legame parentale per tratteggiare una più ampia coesistenza tra generazioni.”

Sabrina Fasanella – Teatro e Critica

“Tra ironia dissacrante e cinismo, vanno in scena i drammi della famiglia moderna con una lente di ingrandimento sulle paure e le ombre dell’animo umano. Sul palco i rapporti tra esseri umani, nella loro complessità e unicità”.

Valentina Ersilia Matrascia – Art A Part of Culture

“Un titolo raffinato, per una commedia surreale sul tema dei rapporti familiari e dei conflitti esistenziali, quelli necessari, ricercati, auspicati nel percorso di formazione dell’identità di un individuo….Lo spettacolo, da non perdere, è una parodia brillante, sorprendente e irrazionale…”

Renat Savo – Scene Contemporanee

Ingresso Interi

Tesserati 2021/2022: 12,00 Euro

Non tesserati: 12,00 Euro + 3,00 Euro tessera 2021/2022 (valida fino a tutto dicembre 2022).

Riduzioni

– Promozione Under 30: 9,00 Euro + 3,00 Euro tessera 2021/2022 (per i non tesserati)

– Iscritti scuola di teatro e danza di Ossidiana anno 2021/2022: 6,00 Euro.

– Carnet/Abbonamento per 5 spettacoli € 50,00+€ 3,00 tessera 2021/2022

(vedi info…)

E’ obbligatoria la prenotazione

scrivere a info@spaziokitchen.it

oppure sms o WhatsApp al 335 5625286.

Si entra con green pass rafforzato e mascherina FFP2

Via dell’Edilizia 72 – 36100 Vicenza

www.spaziokitchen.it

