Sezione Alimentari e Bevande di Confindustria Vicenza: Ilaria Fabiola Tabone nuova presidente

È Ilaria Fabiola Tabone, CEO di Molino Rossetto Livio, la nuova presidente della Sezione Alimentari e Bevande di Confindustria Vicenza.

Succede ad Angelo Nardini, dell’omonima distilleria bassanese, giunto a scadenza naturale del mandato e che rimarrà in Consiglio di sezione quale rappresentante aggiunto e Past President.

“Ricevo con gratitudine il passaggio del testimone da Angelo Nardini che ringrazio per l’operato insieme a tutto il consiglio di Sezione – afferma Tabone -. L’obiettivo principale sarà promuovere la cultura d’impresa agroalimentare con tavoli di lavoro dedicati a temi d’attualità. Inoltre, ci dedicheremo allo sviluppo della rete tra imprese, come previsto dagli scopi di Confindustria Vicenza, per rafforzare il grande valore del nostro territorio produttivo”.

L’Assemblea della Sezione Alimentari e Bevande ha nominato quali Componenti il Consiglio, per il quadriennio 2022-2026: Luca Cielo (Cielo e Terra), che sarà anche Vicepresidente e Rappresentante di Sezione nel Comitato Piccola Impresa, Luciano Cielo (Villa degli Olmi), Daniela Cosaro (Cosaro Industria Alimentare), Patrizia Dal Toso (Antiche Distillerie Riunite), Giuseppe De Paoli (De Paoli Luigi & Figli), Mauro Gobbo (Barley & Coffee), Luigi Morato (Morato Pane), Mattia Pedon (Pedon), Massimo Riccò (Coelsanus Ind. Conserve) e Marco Zuccato (Zuccato F.lli).

Vicenza, 13 aprile 2022