Idea Vicenza – Rucco Sindaco: Assemblea annuale

Assemblea dei soci della lista civica “Idea Vicenza – Rucco Sindaco”: i soci chiedono al sindaco Francesco Rucco di assumere presidenza

Rucco: “Ringrazio Caterina Soprana per il lavoro svolto, siamo pronti a rilanciare il nostro impegno per la città”

Assemblea annuale questa mattina nella sala conferenze dell’hotel Tiepolo per la lista civica “Idea Vicenza – Rucco Sindaco”, la lista che nelle elezioni del 2018 ha ottenuto il miglior risultato elettorale con appoggio diretto al sindaco Francesco Rucco. All’ordine del giorno alcuni adempimenti associativi tra cui il rinnovo delle cariche sociali, in particolare del direttivo all’interno del quale sarà individuato il nuovo presidente.

Davanti agli oltre 70 soci presenti, il presidente uscente Caterina Soprana ha assicurato che il suo impegno all’interno dell’associazione proseguirà dai banchi del Consiglio comunale a sostegno dell’azione politica di Idea Vicenza – Rucco Sindaco. L’assemblea ha quindi chiesto al sindaco Francesco Rucco di assumere la presidenza dell’associazione.

L’assemblea odierna è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione ripercorrendo le scelte politiche e i risultati amministrativi fin qui conseguiti dalla lista, analizzando anche le criticità e gli aspetti da migliorare, a partire dalla capacità comunicativa del gruppo civico.

Al termine dell’incontro è stato votato il nuovo direttivo dell’associazione (di cui fanno parte Giampietro Santinon, Antonio Buglione, Giovanni Ottomano, Attilio Sacchetto, Carlo Rigon, Francesco Faccioli, Luca Zanon, Mario Bisazza, Rosita Sebastiano, Tommaso Listrani, Valentina Giacomin, Valerio Sorrentino, Valter Casarotto, Francesco Saoncella, Enrico Strano e lo stesso sindaco Francesco Rucco) che nelle prossime settimane andrà ad eleggere il nuovo presidente dell’associazione.

“La richiesta che ho ricevuto oggi dall’assemblea dei soci mi onora – ha dichiarato Francesco Rucco – e ringrazio tutti per la fiducia, in particolare la presidente uscente Caterina Soprana per il lavoro svolto finora. In questi quattro anni la lista civica “Idea Vicenza – Rucco Sindaco” ha dimostrato concretamente capacità e professionalità attraverso i suoi rappresentanti che sono stati chiamati a ricoprire ruoli amministrativi strategici all’interno del Comune o in enti e società collegate, riuscendo ad ottenere risultati importanti. Non siamo infallibili e c’è sempre da migliorare, ma molto è stato fatto a livello concreto grazie all’impegno di tutti i componenti della lista “Idea Vicenza – Rucco Sindaco” perché ci sorregge il grande amore verso la nostra città. La richiesta di assumere la presidenza mi dà ulteriore spinta per affrontare il lavoro quotidiano anche in vista delle prossime elezioni amministrative”.

In copertina Caterina Soprana presidente uscente