I 100 anni dell’Istituto Palazzolo di Rosà

100 ANNI DI CUORE LARGO



Lasciati guidare dentro la storia della Casa dell’Istituto Palazzolo di Rosa’

L’Istituto Palazzolo di Rosà, meglio conosciuto come Istituti Pii, compie 100 anni! Cento anni di cuore largo!

Il 3 maggio del 1922 la Congregazione delle Suore delle Poverelle di Bergamo, accolse l’invito dell’Arciprete di Rosà, Mons. Luigi Filippi, ed inviò a Rosà tre suore. Il prelato le accolse dicendo: “Ce ne bastano tre, ma che sappiano fare miracoli” e queste donne furono effettivamente protagoniste di grandi prodigi.

Le suore si dedicarono dapprima ai bambini, poi agli anziani e alle persone diversamente abili costruendo un sistema di accoglienza che ha attraversato tutte le trasformazioni politiche, sociali e culturali del novecento.

L’accoglienza degli orfani della Grande Guerra, le scuole di lavoro per preparare al futuro le giovani generazioni, l’assistenza agli anziani rimasti soli per la grande migrazione legata al lavoro, il fare casa con le persone con grave disabilità che non trovavano altre risposte sul territorio, l’apertura alla fervida comunità rosatese, sono le cifre che hanno accompagnato un secolo complesso e difficile di profondo cambiamento. Cento anni di quotidianità vissuta seguendo le indicazioni del Fondatore della Congregazione, Don Luigi Maria Palazzolo, che nell’accogliere le persone più fragili diceva: “li tengo come figli”.

Un secolo trascorso giorno per giorno, insieme alla vivace comunità rosatese che ha partecipato alla esperienza dell’Istituto in modo generoso, accogliente e sincero.

Il centenario della casa si inserisce nelle celebrazioni per la canonizzazione di Don Luigi Maria Palazzolo che Papa Francesco proclama Santo il 15 maggio 2022 a Roma. Un segno che non solo vuole ricordare la storia di questo prete fra gli ultimi ma che indica, alla Chiesa e al mondo, una strada da seguire per vivere la prossimità come stile di vita.

Oggi l’Istituto Palazzolo è una delle grandi strutture per l’accoglienza delle persone con grave disabilità della Regione Veneto ed accoglie 134 persone diversamente abili, 37 persone anziane, famiglie, volontari, amici. Oltre alla comunità religiosa, operano nella struttura circa 200 operatori con diverse professionalità.

E’ nostro desiderio fare memoria di questi cento anni con un programma di momenti insieme che ricordino il bene del passato, rendano presente la scelta di esserci della famiglia palazzoliana, preparino il futuro di servizio alle persone più in difficoltà.

Cento anni di cuore Largo! E’ questa l’espressione che guida questa occasione di ringraziamento, riprendendo un monito del Fondatore: “Ci vuole cuore largo di fare il bene, e via allegramente”.

E così partecipate numerosi e lasciatevi guidare dentro la storia della casa dell’Istituto Palazzolo di Rosà…

Per informazioni e approfondimenti: Dr.ssa Cristina Santinon

psicologa.rosa@istitutopalazzolo.it