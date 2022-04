Straordinaria giornata conclusiva ai campionati italiani di nuoto a Riccione

Le finali di serie A1 ed A2 della “Coppa caduti di Brema” hanno concluso la settimana dedicata ai campionati italiani.

Sei giorni di gare a ripetizione ed un gran finale con il campionato a squadre che ha messo di fronte ben 4 formazioni venete.

Nella serie A1 femminile il confronto tra Leosport e Team Veneto ha visto prevalere quest’ultima di soli 2 punti.

Inevitabilmente, la massima serie a cui partecipano le più grandi società Italiane, si è rivelata molto competitiva per entrambe le formazioni che hanno concluso al settimo ed all’ottavo posto.

Il Circolo Canottieri Aniene di Roma si è laureato per la 12° volta consecutiva squadra campione d’Italia.

Alla finale della serie A2 Femminile ha preso parte il nuoto Venezia chiudendo all’ottavo posto.

Discorso completamente diverso per la finale di serie A2 maschile dove Fondazione Bentegodi Verona, Leosport Creazzo e Team Veneto si sono date battaglia fino all’ultima gara!

La manifestazione si è rivelata straordinariamente avvincente con il G.A.M. Team Brescia di Giorgio Lamberti, Hidro Sport Firenze, Livorno Aquatics, Nuotatori Milanesi e Nuoto Club Azzurra 91 Bologna a contendere la vittoria alle squadre Venete fino in fondo.

Grandissima emozione nell’ultima gara che ha sugellato la vittoria della squadra Vicentina della Leosport Creazzo.

Nella staffetta 4x100m stile libero vince il Team Veneto (realizzando il nuovo record italiano per società). Leosport tocca la piastra per seconda e concretizza il sorpasso ai danni della Bentegodi Verona che tocca solo per quinta!

Grande festa per la società di Creazzo per una manifestazione vinta con i giovani del vivaio e con il contributo fondamentale del proprio fuoriclasse Thomas Ceccon.

Alla fine di questa settimana tricolore, i risultati sono molto significativi: i ragazzi Leosport tornano a casa con tre atleti qualificati per i campionati europei Juniores (Alzetta, Griffante e Codardini) ed uno (Thomas Ceccon), qualificato per il prossimo campionato mondiale di giugno.

Budapest ed Otopeni…arriviamo!

Queste le riprese RAI dell’ultima staffetta e della nomina della squadra vincitrice

https://www.youtube.com/watch?v=u_4JgPNb_dY