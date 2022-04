Giuseppe Maria Toscano eletto Segretario Provinciale del PSI vicentino. Nel 130° anno dalla nascita del PSI, si è celebrato ieri a Vicenza il Congresso provinciale dei socialisti italiani.

Hanno portato il proprio saluto ai partecipanti il portavoce provinciale di “Più Europa” Corrado Cortese, il Segretario provinciale di “Sinistra Italiana” Alejandro Seda Torres, Gigi Poletto dell’ANPI Vicenza, Maurizio Scalabrin di “Italia Viva”, Ennio Tosetto di “Vinova” e Otello Dalla Rosa. E’ quindi intervenuto il Segretario nazionale del PSI Maraio.

Dopo l’illustrazione del documento congressuale e il conseguente dibattito, si è giunti all’elezione del nuovo Segretario Provinciale.

Giuseppe Maria Toscano, già Segretario del circolo FGS “Domenico Piccoli”, è stato eletto all’unanimità Segretario Provinciale del PSI vicentino.

Il nuovo Segretario, concludendo i lavori, ha sottolineato come il PSI, sia nazionale che locale, grazie ad un importante processo di rinnovamento interno, stia riconquistando quello spazio politico perso alla fine del secolo scorso. Non è casuale che proprio da allora sia iniziato quel decadimento sociale ed economico che vede la società italiana oggi vittima di un inaccettabile “familismo amorale”.

Nel vicentino come a livello nazionale, grazie al Segretario Maraio e ai Dirigenti del PSI che operano sui territori, i socialisti puntano a riaffermare l’importanza di una politica che sostenga la centralità dei lavoratori e di quelle fasce della popolazione che, oggi più di ieri, vivono in un disagio frutto di una società che sembra privilegiare gli interessi dei pochi a svantaggio dei molti. Per far ciò PSI deve tornare ad avere i suoi rappresentanti in tutti gli organi Istituzionali e amministrativi, questa la sfida dei prossimi anni.

10 aprile 2022