Fratelli d’Italia: conferenza “Politica economica e Lavoro”

Thiene, 28 aprile – Ieri sera al caffè Carducci Fratelli d’Italia ha organizzato la conferenza “Politica economica e Lavoro”.

Relatori della serata l’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan ed Enrico Zucconi, membro del dipartimento nazionale Lavoro di fdi.

“Sono veramente soddisfatto – dichiara Umberto Rossi, esponente locale di fdi e organizzatore della serata – sia in termini di partecipazione sia per il bel confronto che ne è uscito”

“Abbiamo voluto parlare di Lavoro perché è il problema dei nostri giorni.

Tutto quello che sta accendendo nel mondo – prosegue Rossi – ha una conseguenza diretta sulla nostra economia e quindi sul lavoro e la vita delle persone.

Il costo delle bollette mette in crisi le famiglie e le imprese; l’inflazione distrugge il potere di acquisto; l’assenza di strumenti sociali per la maternità influisce sul tasso di natalità.”

È necessario invertire la rotta – conclude Rossi – e per fare questo abbiamo bisogno di uno Stato che difenda le nostre imprese e investa risorse nel creare posti di lavoro, oltre che spendere per il Reddito di cittadinanza. Attualmente spendiamo il 16% del Pil e solo lo 0,2 % per politiche per il Lavoro: dobbiamo cambiare modo di vedere le cose.”