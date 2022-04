Nasce Fondazione Francesco Trivellato, progetto no-profit che celebra il centenario del Gruppo. Un “viaggio solidale” all’insegna di musica, cultura e formazione per i giovani.

“Restituire alla città di Vicenza e al suo territorio quanto di meraviglioso ci hanno donato, contribuendo con la sua bellezza e le sue eccellenze a rendere grande un’intera provincia”. È questa la volontà che ha guidato l’opera di promozione culturale a sostegno del territorio portata avanti negli anni dalla Trivellato. La storica azienda vicentina dell’automotive ha sempre dedicato un’attenzione particolare ai temi della cultura, dello sport, dell’impegno sociale e ambientale, dando vita a tante attività ambiziose e sempre nuove. Iniziative che trovano “casa” sotto un nuovo grande progetto no-profit, la Fondazione Francesco Trivellato, costituita nel 2022 in occasione delle celebrazioni del centenario di storia dell’azienda.

Quello di Trivellato è un viaggio attraverso tre generazioni che inizia da lontano e guarda con fiducia al futuro. L’istituzione della Fondazione nasce dalla volontà di ricordare Francesco, storico Presidente del Gruppo, venuto a mancare nel 2020. Un ricordo che diventa concreto nella memoria e nelle azioni, attraverso tutta una serie di impegni e nuove iniziative, portate avanti tra le due società del Gruppo, Trivellato Spa e Trivellato Veicoli Industriali Srl. «L’obiettivo principale è promuovere la cultura, contribuendo alla diffusione di nuova consapevolezza su tematiche sempre più attuali. – afferma Luca Trivellato, Amministratore Delegato di Trivellato Spa – Oltre a musica, sport, arte e cultura, che ci vedono attivi da diversi anni, vogliamo riservare un’attenzione

sempre maggiore all’ambiente, incentivando la mobilità sostenibile e favorendo una nuova “educazione” in chiave ecologica».



Arte, sport, salute e ambiente: le attività no profit del Gruppo

Già 26 anni fa, Luca traduceva la sua passione per la musica ideando e lanciando il Vicenza Jazz Festival, uno degli eventi di punta del calendario vicentino e internazionale. Sempre dalla passione per la musica nascono la volontà di promuovere l’Orchestra del Teatro Olimpico e la Società del Quartetto di Vicenza, due istituzioni che portano avanti la tradizione concertistica della città palladiana. Potente mezzo di espressione, la musica riveste un importante ruolo anche per quanto riguarda il sostegno e la promozione dei talenti, tema che vede il Gruppo impegnato attraverso borse di studio per i giovani musicisti, sia in ambito della musica jazz che in ambito della musica classica. «Musica e arte sono terreni fertili, sui quali si muove anche la divisione Veicoli Industriali, – afferma Claudio Ferraboschi, Amministratore Delegato di Trivellato Veicoli Industriali srl – ne sono un esempio le molte partnership attive, supportando artisti come Madame, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Negrita, Bianca Atzei e molti altri».

Il progetto Trivellato per il territorio vuole invece dare un contributo concreto alla tutela dell’ambiente: ogni auto acquistata diventa un nuovo albero piantato nelle zone dell’Altopiano di Asiago colpite dal ciclone Vaia. Oltre 5000 gli alberi riforestati in poco più di un anno. Lanciata nel 2022 anche un’altra importante iniziativa sul tema della salute: 2 smart elettriche sono state donate al personale dell’UOC di Nefrologia dell’azienda Ulss 8 Berica per le dialisi.

Per sostenere i giovani, è inoltre in cantiere anche un progetto che prevede di ampliare le borse di studio già attive per i figli dei dipendenti, allargandole ai talenti delle scuole e delle università del territorio. Iniziativa che va ad integrarsi con la creazione di nuovi percorsi di formazione post-diploma e post-laurea, attivando l’opportunità di stage curricolari e tirocini dedicati al settore automotive.

L’obiettivo principale è promuovere la cultura, afferma Luca Trivellato, oltre a musica, sport, arte