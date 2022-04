FLC CGIL Vicenza: rinnovo delle RSU

Elezioni RSU 2022

Nei settori della conoscenza Istruzione, Università, Ricerca e Afam i lavoratori scelgono FLC CGIL.

I risultati delle elezioni per il rinnovo delle RSU del 5/6/7 aprile 2022 confermano, ancora una volta, la FLC CGIL primo sindacato della provincia di Vicenza.

Alle 3886 lavoratrici e lavoratori della scuola va un sentito ringraziamento da parte di tutta la FLC CGIL di Vicenza.

Un grazie di cuore va a tutte le candidate e a tutti i candidati che hanno scelto di mettersi in gioco e partecipare alla campagna per il rinnovo delle RSU scegliendo il simbolo della FLC CGIL, il quadrato rosso.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che si sono attivati a rendere possibili le elezioni, quindi ai componenti delle commissioni, ai presidenti di seggio agli scrutatori e a coloro che hanno dato il loro personale contributo.

E’ una Vittoria e una riconferma non del tutto scontata, considerato che proveniamo da 2 anni di pandemia e ci troviamo in un contesto geopolitico segnato dai tragici eventi della guerra in atto in Ucraina.

Gli eventi legati alla pandemia hanno condizionato le nostre esistenze e ci hanno consegnato una realtà nuova che non conoscevamo, ma la guerra in corso sta condizionando le nostre esistenze e quelle dell’intera popolazione mondiale mettendo a rischio la pace nel mondo.

Essere stati vicini alle lavoratrici e ai lavoratori In questo difficile momento per la storia dell’umanità ci ha reso ancora più forti e più convinti che il nostro ruolo e il nostro compito riveste sempre maggiore importanza per il destino dell’umanità e della storia.

I risultati di queste elezioni hanno rappresentato una grande prova di democrazia e di partecipazione alla vita democratica della scuola e dell’intero paese.

Carmelo Cassalia Seg. Gen. FLC CGIL VICENZA