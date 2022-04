Fiction “Luce dei tuoi occhi”, nuove riprese dal 5 aprile in centro storico

Proseguono in città le riprese della fiction “Luce dei tuoi occhi” che vede protagonista l’attrice Anna Valle affiancata da Giuseppe Zeno.

La troupe sta girando il sequel della fortunata serie trasmessa con altissimo share su Canale 5 lo scorso anno, che ha fatto scoprire Vicenza a tanti telespettatori a livello nazionale.

La seconda stagione proseguirà nel racconto delle vicende della protagonista Emma Conti impegnata nella ricerca della figlia scomparsa.

Nei prossimi giorni la troupe sarà nuovamente operativa in centro storico: il 5 e 6 aprile, in particolare, girerà in piazza San Lorenzo, via Montagna e contra’ Cordenons davanti al Liceo Lioy, mentre dal 6 al 9 aprile sarà in piazza delle Erbe.

“Stiamo collaborando con la troupe per arrecare meno disagio possibile alla cittadinanza – ha detto l’assessore alla cultura Simona Siotto – e chiediamo nuovamente la collaborazione di tutti, considerato che si tratta di un’importante vetrina delle bellezze della nostra città e del territorio”.

In copertina: foto di Pierfrancesco Bruni per Banijay Studios Italy

Fiction “Luce dei tuoi occhi”

Emma Conti (Anna Valle) è un’étoile di fama internazionale. Era solo una ragazza quando ha lasciato Vicenza per New York, per dimenticare la morte di Alice, la bambina avuta dal grande amore della sua giovinezza. Dopo sedici anni una lettera anonima insinua in lei il dubbio: la figlia sarebbe viva a Vicenza e sarebbe una ballerina, proprio come lei. Per Emma è arrivato il momento di tornare a casa e cercare la verità tra le allieve della sua vecchia scuola di danza. Emma ritroverà la ragazza che è stata un tempo, e si aprirà alla possibilità di un nuovo amore.