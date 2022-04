ESCURSIONISTA SCIVOLA LUNGO UNA MULATTIERA SUL GRAPPA

Romano d’Ezzelino (VI), 03 – 03 – 22

Scivola sull’acciotolato di una mulattiera del Monte Grappa e si fa male a una caviglia. L’incidente è accaduto a un escursionista 54enne di Piazzola sul Brenta (PD), che stava camminando da solo, 300 metri a monte del secondo tornante della Strada Cadorna, quando, probabilmente a causa del selciato bagnato, ha messo male un piede. Verso mezzogiorno la Centrale di Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che ha inviato cinque soccorritori in supporto al personale del Suem di Crespano. La squadra ha quindi raggiunto in mezzo al bosco l’infortunato, cui i sanitari stavano prestando le prime cure a seguito della sospetta frattura riportata. Una volta stabilizzata la gamba, l’uomo è stato imbarellato e trasportato a spalla fino all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Bassano del Grappa.

