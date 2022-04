Esac Formazione: azioni di formazione continua per la crescita

AI LAVORATORI OCCUPATI ESAC OFFRE LA FORMAZIONE UTILE AL REINSERIMENTO IN NUOVE MANSIONI

Al via il progetto di Esac Formazione “L3 – Learning Path: azioni di formazione continua per la crescita personale dei lavoratori aged”

Ha preso il via “L3 – Learning Path: azioni di formazione continua per la crescita personale dei lavoratori aged”, un nuovo progetto di ESAC Formazione dedicato ai lavoratori occupati, di cui almeno il 20% over 54. L’iniziativa si concretizza di una serie di proposte formative a costo zero per i partecipanti, in quanto il progetto è interamente finanziato con le risorse messe a disposizione dal Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014/2020. Lo scopo è sviluppare azioni a favore dei lavoratori senior, soprattutto per affrontare l’attuale fase di cambiamento dei mercati – che li coinvolge in pieno – e che porta le aziende a definire nuove strategie di job redesign e di dialogo intergenerazionale. Seguendo le proposte, i lavoratori potranno acquisire competenze spendibili con successo in fase di recruiting o di riorganizzazione aziendale.

Per attuare il programma Esac Formazione, la struttura di Confcommercio Vicenza per le imprese del terziario, ha quindi individuato una serie di esperti e docenti, che hanno contribuito alla formulazione degli specifici percorsi formativi previsti dal progetto.

Ai corsi, che inizieranno da fine aprile, possono partecipare i lavoratori occupati in imprese private con unità produttive in Veneto; i titolari d’impresa, i coadiuvanti d’impresa, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi operanti sul territorio regionale e coinvolti in percorsi dedicati a tematiche diverse dal settore di attività di appartenenza. Sono compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti con contratto di apprendistato, purché la formazione svolta nell’ambito del progetto non sostituisca in alcun modo la formazione obbligatoria per legge. Sono esclusi solamente i lavoratori o professionisti che abbiano in corso rapporti di lavoro nel settore sanitario e socio assistenziale e con organismi di formazione, enti pubblici, associazioni economiche, datoriali e di categoria.

L’ammissione al corso è subordinata all’esito di una selezione tra i candidati, sulla base dei posti disponibili. Queste le proposte formative, alle quali ci si può già iscrivere:

G SUITE GOOGLE – 12 ore – 26-28 aprile, 3-5 maggio, ore 20.00-23.00

LEADERSHIP E GESTIONE DEL TEAM – Formazione a distanza – 12 ore – 27 aprile e 4-11-18 maggio 2022, ore 20.00 – 23.00

BENESSERE ORGANIZZATIVO E RELAZIONALE – 12 ore – 30 aprile, ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00 e 14 maggio 2022, ore 09.00-13.00

LINKEDIN PER IL BUSINESS – 12 ore – 17-19-24-26 maggio, ore 20.00-23.00

BUSINESS ENGLISH: L’INGLESE PER LE RELAZIONI PROFESSIONALI – 16 ore – 1^ edizione: 1 giugno, ore 19.00-20.00 e 8-15-22-29 giugno, ore 19.00-22.00; durante l’anno sono previste altre 3 edizioni del corso;

STRUMENTI DI ANALISI DEI DATI – 12 ore – 7-9-14-16 giugno, ore 19.00-22.00; a settembre, 2^ edizione del corso;

IL VALORE DELLA COMUNICAZIONE PER IL SUCCESSO PROFESSIONALE – Formazione a distanza – 12 ore – 7-14-21-28 giugno, ore 19.00-22.00; a ottobre 2^ edizione del corso;

SOCIAL LANGUAGE E WEB LANGUAGE: LESSICO E SINTASSI DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE – 12 ore – 23 e 30 giugno, 5 e 12 luglio, ore 19.00-22.00.

Per qualsiasi altra informazione consultare il sito esacformazione.it oppure chiamare allo 0444 964300