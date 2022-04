SOCCORSA NELLA NOTTE DONNA SCIVOLATA SOTTO IL PONTE TIBETANO

Valli del Pasubio (VI), 05 – 04 – 22

Ieri attorno alle 21.30 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato, per prendere parte alle ricerche di una donna non rientrata nella propria abitazione, a seguito del rinvenimento della sua auto parcheggiata a Malga Cornetto. A dare l’allarme ai Carabinieri verso le 20 il figlio che non l’aveva trovata a casa. Dieci soccorritori hanno raggiunto il posto, dove i Carabinieri, lasciata l’auto per la presenza di neve e proseguendo a piedi, avevano già individuato la 59enne di Schio (VI), scivolata nelle vicinanze del Ponte tibetano ed erano scesi da lei assieme al figlio. È stata quindi attrezzata una corda per facilitare gli spostamenti lungo la scarpata e i soccorritori hanno poi dato indicazioni sulla posizione all’equipaggio dell’eliambulanza di Trento, attivata per il recupero. L’elicottero ha quindi sbarcato con un verricello di una quarantina di metri equipe sanitaria e tecnico di elisoccorso, che ha prestato le prime cure urgenti all’infortunata. La donna, dopo aver attraversato il ponte, aveva iniziato a scendere nel bosco, era scivolata per diverse decine di metri e doveva trovarsi lì da diverso tempo, in stato di ipotermia e con possibili traumi. Imbarellata, l’infortunata è stata recuperata e trasportata all’ospedale. Le squadre sono rientrate verso mezzanotte e mezza.

