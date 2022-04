Despar alla decima edizione della rassegna nazionale “Formaggio in Villa”.

Attraverso il progetto “Sapori del nostro territorio” verranno promossi nove eventi in una tre giorni di degustazioni all’interno dell’apposito truck Despar allestito per la manifestazione.

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, ha deciso di partecipare quest’anno alla decima edizione di “Formaggio in Villa”, sia nelle veci di sponsor che in qualità promotore della cultura del sapore e della genuinità dei formaggi nazionali e delle eccellenze enogastronomiche regionali.

Despar da sempre è infatti interprete e sostenitore della valorizzazione delle produzioni e delle filiere locali, delle unicità delle materie prime italiane e della sapienza tramandata da generazioni di produttori e, attraverso il progetto “Sapori del nostro territorio”, promuove nei propri punti vendita le eccellenze nazionali e locali legate indissolubilmente alla qualità.

Così, in occasione della manifestazione ospitata dall’1 al 4 aprile 2022 fra le splendide mura medievali di Cittadella, Despar ha deciso di inserire un fitto programma di 9 incontri suddivisi in tre giornate (dall’1 al 3 aprile) che comprendono degustazioni, show cooking e laboratori del gusto con abbinamenti creativi fra le migliori produzioni casearie, sofisticati cocktail e vini di grande tradizione, per poter trasportare i visitatori del truck (collocato all’ingresso delle mura da Porta Treviso) in un viaggio all’insegna dell’eccellenza e della creatività nazionale. Il tutto attraverso quattro guide di indubbia celebrità: lo chef on the road Renato Pasqualato, il famosissimo e mediatico macellaio e produttore Fabrizio Nonis, l’artista pasticcere e maître chocolatier Matteo Andolfo e uno dei barman più esperti e popolari d’Italia, Roberto Pellegrini.

Diversi i prodotti selezionati per l’occasione fra pasta, dolci, carne, risotto e polenta, e abbinati a formaggi della tradizione veneta, campana e piemontese e a vini rinomati come il Barolo (https://www.despar.it/formaggio-in-villa).

“Aderiamo in modo entusiasta a questa iniziativa – è il commento di Giovanni Taliana, Direttore Relazioni Esterne – che ci permette di tornare a contatto con gli appassionati del formaggio e del gusto made in Italy e così poter evidenziare il nostro attaccamento ai valori della produzione delle filiere di qualità di cui è ricco il nostro territorio. Nei nostri punti vendita attuiamo molti progetti ideati per incentivare i nostri clienti all’acquisto del meglio delle produzioni locali, che fanno parte della nostra offerta quotidiana a scaffale. Abbiamo la certezza che promuovendo il meglio dei prodotti regionali riusciamo anche a sostenere l’ec0nomia dei territori che ci ospitano”.

Le degustazioni sono accessibili solo se in possesso di Green Pass e a partire dai 14 anni di età (sempre sotto la sorveglianza di almeno un adulto) e hanno disponibilità limitata, per cui è richiesta l’iscrizione a eventi@ufficina.com o Telefono: +39 347 8934831 lunedì-venerdì 09:00-19:00.