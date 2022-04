Daniela Sbrollini (IV): prezzi calmierati per mascherine e tamponi

Covid: Sbrollini, prezzi calmierati per mascherine e tamponi

“Non ci sembra giusto abolire il prezzo calmierato per mascherine e tamponi. Dobbiamo evitare speculazioni. Ci sembra inoltre contraddittorio farlo mentre tutti invitiamo comunque alla prudenza nei comportamenti e resta l’obbligo nei luoghi chiusi. E’ pericoloso abolire la decisione presa nei mesi scorsi dal generale Figliuolo di contenere il costo di mascherine e tamponi. Era una decisione presa per favorirne l’uso precauzionale e non permettere speculazioni nel periodo della pandemia”.

La senatrice di IV Daniela Sbrollini commenta così la decisione presa di abolire il prezzo calmierato su questi presidi medici.

“Siamo tutti felici del fatto che la vita stia ricominciando normalmente, ma sappiamo anche che il pericolo non è del tutto scongiurato. I dati di contagio sono ancora alti e purtroppo anche quello dei morti, per non parlare della netta diminuzione delle vaccinazioni.

Le mamme che mandano i bambini a scuola, le persone che lavorano negli uffici o a contatto col pubblico, sentono ancora la necessità di cautelarsi e quindi di andare ancora incontro a spese quotidiane in farmacia. Le file per i tamponi sono ancora frequenti e questo dimostra che l’attenzione è ancora alta. Inoltre è assolutamente necessario continuare il tracciamento per comprendere bene evoluzione del virus”.

Chiude la senatrice: “Sono dello stesso parere le mie colleghe parlamentari di Italia Viva Annamaria Parente e Lisa Noja che al proposito presenteranno un emendamento alla Camera al decreto “uscita dalla emergenza”. Se invitiamo a non abbassare la guardia, dobbiamo essere coerenti e continuare a mantenere fissi e bassi i prezzi per tutti gli accorgimenti che ci hanno permesso di arrivare a colorare di bianco tutte le regioni d’Italia e ad uscire dallo stato di emergenza”.