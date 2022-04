Curling Mondiali maschili: l’Italia piega la Germania e resta in corsa per i playoff

Un altro successo che tiene vive le speranze. Ai Mondiali maschili di curling, nella quinta giornata sul ghiaccio statunitense della Orleans Arena di Las Vegas, la Nazionale tricolore allenata da Claudio Pescia finisce k.o. per 10-5 contro la Corea del Sud ma batte poi 11-8 la Germania restando così in corsa per la seconda fase della rassegna iridata quando mancano soltanto quattro partite al termine del round robin e gli azzurri occupano la settima posizione in classifica insieme alla Norvegia.

Nella giornata di ieri l’Italia – sul ghiaccio con Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare) – ha faticato a portare in pista il proprio miglior curling nella sfida contro la Corea del Sud: avanti con un punto al secondo end dopo una prima mano nulla, gli azzurri hanno poi subito 3 punti nel terzo end e si sono fatti rubare due mani di fila andando all’intervallo sotto 6-1. I tre punti marcati dai nostri nella sesta ripresa hanno fatto sperare nella rimonta ma gli avversari sono stati poi spietati a realizzare due punti nel settimo e, dopo un punto italiano nell’ottavo end, a chiudere la pratica con altre due marcature nel nono.

Molto meglio il match, contraddistinto da continui botta e risposta, senza end a zero punti né mani rubate. Avanti i tedeschi 5-4 all’intervallo, gli azzurri hanno reagito alla grande firmando 3 punti nel sesto e 3 nell’ottavo end indirizzando un incontro che si è chiuso poi alla decima ripresa con la marcatura del definitivo 11-8.

Fondamentali dunque ora le due sfide odierne contro Svizzera e Repubblica Ceca.

Curling

Sarà che richiama la tradizione e quei pomeriggi d’estate trascorsi da nonni e papà giocando a bocce sulla spiaggia. O sarà che dalle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 nulla è stato più come prima. C’è che in Italia, oggi, il curling lo conoscono davvero tutti. Quattro contro quattro, con le squadre che si sfidano facendo scivolare sul ghiaccio pesanti pietre di granito levigate, dette “stone”, verso un’area di destinazione, la “casa”, contrassegnata da tre anelli concentrici. Un gioco di tattica e strategia a cui aggiungere precisione chirurgica ed altissima sensibilità: non bastano infatti le capacità del singolo, ma serve una perfetta intesa di squadra per riuscire a coniugare al meglio, con una comunicazione efficace, mente fredda e braccia caldissime. I nervi saldi e il polso fermo, prima e durante il lancio; l’occhio attento e i movimenti rapidi, quando c’è da menare la scopa. Sport completo: per tutti, ma non da tutti.

Foto credit: WCF