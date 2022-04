Curling, Mondiali maschili: l’Italia batte la Danimarca e resta in piena corsa per i playoff

Una sconfitta dolorosa e un immediato riscatto. Giornata dai sentimenti contrastanti per la Nazionale maschile di curling la quarta dei Mondiali di Las Vegas. Sul ghiaccio statunitense della Orleans Arena gli azzurri hanno infatti prima subito un inaspettato k.o. contro l’Olanda, quindi hanno reagito con una bella vittoria contro la Danimarca.

Al quinto posto provvisorio in classifica con un bilancio di 3 vittorie e 3 sconfitte, ora la Nazionale tricolore allenata da Claudio Pescia è chiamata ad un doppio impegno cruciale nella corsa ai playoff: oggi alle 18 ore italiane contro la Corea del Sud, quindi alle 23 contro la Germania, l’Italia affronta infatti due dirette avversarie per due incroci che possono rivelarsi decisivi in ottica qualificazione alla seconda fase.

Nella giornata di ieri la Nazionale azzurra – sul ghiaccio con Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare) – contro l’Olanda si era ritrovata in una posizone di grande vantaggio grazie ad un terzo end da cinque punti che l’aveva proiettata addirittura sul 6-1. Bravi però gli avversari a marcare un punto nella quarta ripresa per poi segnarne subito altri tre rubando la mano al quinto. Dopo l’intervallo, match equilibrato con i nostri in vantaggio 9-6 dopo otto end. Da lì il tracollo: tre punti olandesi nel nono e mano rubata al decimo per un dolorosissimo 11-9 finale.

Fondamentale così la prova di carattere messa in mostra nella gara successiva contro la Danimarca. Qui l’Italia – in pista con la stessa formazione – resta sempre in partita in un match molto equilibarto che dopo sette end vede ancora regnare la parità sul risultato di 3-3. Nell’ottavo end gli azzurri marcano però due punti e sono eccezionali nel firmarne altrettanti nel nono rubando la mano e chiudendo di fatto i conti sul 7-3.

Foto credit: WCF