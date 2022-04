Credito Cooperativo: 6 banche firmano accordi con CAF Acli e con CAF Coldiretti

Mutualità al centro per i soci BCC

6 Banche di Credito Cooperativo, coordinate dalla Federazione Veneta, firmano Accordi con CAF Acli e con CAF Coldiretti di sei province venete.

Territorialità e localismo, ma anche e soprattutto mutualità a favore della base sociale e della clientela in ottica Credito Cooperativo, con vantaggi concreti.

Sono 6 le BCC che hanno rinnovato e firmato nuovi importanti accordi per agevolare soci e clienti nel servizio di raccolta e compilazione delle dichiarazioni dei redditi. I Caf con i quali sono stati siglati gli accordi sono ACLI Service e CAF Impresa Verde-Coldiretti delle province di Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Venezia.

A sottoscrivere le convenzioni i Presidenti delle 6 Banche di Credito Cooperativo: BVR Banca, Banca delle Terre Venete, Banca del Veneto Centrale, BCC di Verona e Vicenza, BCC Vicentino- Pojana Maggiore e Banca Patavina.

Il progetto continua a crescere per numeri e per interesse. Sono quasi 4 mila le prestazioni a soci e clienti BCC erogate ogni anno in convenzione con i CAF.

La convenzione, coordinata dalla Federazione Veneta, porta a una sicura convenienza per soci e clienti BCC: la forbice, tarata sulle fasce di reddito dell’utenza, assicura per entrambi i Caf un risparmio che oscilla tra i 4 euro e i 100 euro per una media di circa 40 euro di risparmio per utente.

In virtù di questi strumenti anche per il 2022 saranno applicate tariffe agevolate e vantaggiose per la compilazione di modelli degli adempimenti fiscali, riservati a tutti i soci e clienti delle 6 BCC con tutti i CAF provinciali coinvolti (tutti gli sportelli delle sedi CAF Acli e Coldiretti di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Treviso e Venezia).

Per dimostrare il rapporto con la propria BCC è necessario presentare la Special Card 2022, distribuita gratuitamente nelle filiali di riferimento del territorio o attraverso invio tramite posta elettronica con richiesta alla propria Banca. Vantaggi e tariffe ancora più convenienti per i pensionati sia per il modello 730, sia per altri servizi.