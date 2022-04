Concerti di aprile a Bassano del Grappa

CONSERVATORIO “A.STEFFANI” DI CASTELFRANCO

Il 6 aprile in programma il primo dei tre concerti dedicati alla Pasqua e alla solidarietà: protagonisti il Coro e l’Ensemble strumentale del Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, con un classico della musica sacra barocca.

Al via gli appuntamenti con i concerti di aprile a Bassano del Grappa: un programma dedicato al grande repertorio barocco della musica sacra, che si apre il 6 aprile alle 20.30 con l’ensemble del Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, in Membra Jesu Nostri di Dietrich Buxtehude, nel Duomo di S. Maria in Colle.

Un primo appuntamento per la rassegna che vede quindi protagonisti il Coro e l’Ensemble strumentale del conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto che, con la direzione del Maestro Marco Berrini, propongono un oratorio forse meno noto al grande pubblico, ma dalla grande forza espressiva. Capolavoro barocco composto nel 1680, Membra Jesu nostri di Buxtehude è un raffinato e toccante ciclo di sette cantate che invita alla meditazione sul Cristo crocifisso, con uno sguardo che procede in senso ascendente dai piedi sino al volto. Un racconto musicale di rara bellezza e armonia che dona intima forma alla sofferenza attraverso sonorità quiete e composte

Buxtehude fu compositore e organista della chiesa di S. Maria di Lubecca, che, grazie alla sua fama, divenne città fulcro delle attività musicali centroeuropee. Divenne così famoso che lo stesso Johann Sebastian Bach compì un lunghissimo viaggio a piedi dalla Turingia per conoscere l’illustre maestro e la sua opera. Un’opera musicale firmata non solo un grande compositore, ma anche dall’importante valore letterario e storico: Membra Jesu nostri, tra i primi oratori luterani, prende il titolo da una citazione del poema “Rhythmica oratio” attribuito a Bernardo di Chiaravalle, e deriva i testi delle cantate dall’Antico e del Nuovo Testamento, per una drammaturgia musicale e letteraria che non è una lugubre e funeraria, bensì intima e di rara bellezza.

Una sfida importante per l’ensemble e il coro, diretti da Marco Berrini, uno dei più̀ attivi direttori di coro in Italia oggi. Diplomato in pianoforte, direzione di coro e composizione polifonica, Marco Berrini è direttore del complesso vocale professionale Ars Cantica Choir & Consort, oltre ad essere stato Maestro Sostituto Direttore del Coro da Camera della Rai di Roma e aver collaborato con i cori dei teatri di Genova, Malaga, Siviglia e con l’Orchestra e Coro della Comunità di Madrid. Ha diretto in Medio Oriente e in Sud America, e dal 2009 è direttore stabile del Coro Nazionale della C.E.I. Giovanni Maria Rossi, oltre ad essere fondatore, direttore artistico e docente della Milano Choral Academy, scuola internazionale di formazione e perfezionamento per direttori di coro e cantori.

Il concerto è a ingresso gratuito previo ritiro di un tagliando di ingresso presso lo IAT di Piazza Garibaldi.

Il programma prosegue, sabato 9 aprile alle 21.00 in Sala Da Ponte, l’Orchestra a fiati della Filarmonica Bassanese con il concerto Solidarietà in musica, e martedì 12 aprile alle 20.30 nella Chiesa di S. Francesco, Frau Musika, una nuova orchestra nata da un’idea del Maestro Andrea Marcon.

Informazioni sulla rassegna Concerti d’Aprile: Ufficio IAT di Bassano, in Piazza Garibaldi 34 – tel. 0424 519917.

www.operaestate.it