Combiguru Challenge: Lorenzo Carlesso “masterchef” porta ad Asiago un 1° posto da incorniciare

Lo studente della 4^G dell’IIS di Asiago, che aveva vinto la prova preselettiva per partecipare alla gara di cucina al forno organizzata dalla ditta Unox, si impone nel proprio Challenge dopo tre ore di gara serratissima

“Sono felicissimo, quando hanno letto il mio nome non ci credevo nemmeno io: la ragazza che si è classificata seconda e il ragazzo che è arrivato terzo erano bravissimi … davvero non me l’aspettavo, che soddisfazione!” Sono queste le parole rilasciate a caldo da Lorenzo Carlesso, lo studente della 4^G dell’IIS di Asiago fresco vincitore della sfida “al forno” Combiguru Challenge, la gara di cucina organizzata a livello nazionale dalla Unox di Cadoneghe, storica e affermata ditta padovana che produce forni professionali dal 1990.

Ricordiamo che Lorenzo aveva infatti vinto la prova preselettiva staccando tutti i compagni di 4^GS e di 4^F e guadagnandosi dunque la possibilità di partecipare alla prestigiosa sfida al forno che si è tenuta venerdì 22 aprile presso la sede della ditta padovana con studenti provenienti da tutta Italia. Se la prova preselettiva consisteva nell’utilizzo per circa un mese della App Combiguru attraverso la quale gli studenti si sono sottoposti a un test di cultura enogastronomica generale, il Challenge vero e proprio è stata una sfida in cucina, una gara difficilissima caratterizzata dalla presenza di una giuria di rinomati professionisti del settore che è giunta alla sua terza edizione e che ha visto per la prima volta imporsi uno studente dell’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago nella propria sessione, il che, al di là della soddisfazione personale del ragazzo, è motivo di orgoglio per tutta la scuola oltre che un riconoscimento al lavoro di tutti coloro che ne fanno parte perché il successo di Lorenzo è dovuto anche a ciò che è stato costruito in quattro anni e non è quindi frutto del caso.

Le fasi salienti della sfida le racconta lo stesso Lorenzo Carlesso, ancora visibilmente emozionato per il successo: “Avevamo tre ore di tempo per preparare un main course (antipasto o primo o secondo, ndr) e un dolce, chiaramente usando principalmente il forno come mezzo di cottura. Per il main course avevamo solo quattro ingredienti (pollo, spinaci, patate e scamorza), mentre per il dolce eravamo liberi di scegliere: ma in ogni piatto c’era un ingrediente segreto che ci è stato svelato un minuto prima di iniziare … a me sono capitati il miele e le pere, quindi mi è anche andata bene, qualcuno ha avuto ingredienti più difficili da abbinare, qualcuno più semplici. Comunque ero molto in ansia, ma quando abbiamo iniziato ho pensato solo a dare il meglio ed è andata bene anche se non me l’aspettavo, dico la verità, perché gli altri concorrenti erano bravissimi. Hanno letto la classifica partendo dal 3° posto e quando al 1° ho sentito il mio nome non ci volevo credere nemmeno io … ed è stata una soddisfazione enorme!”

Lorenzo Carlesso è stato accompagnato dal suo attuale professore di cucina ovvero dal nostro Mirko Rigoni che a fine giornata era quasi più felice del ragazzo: “Va detto che i professori non potevano aiutarci minimamente” racconta Lorenzo “quindi eravamo completamente autonomi. Inoltre la cosa interessante è che il punteggio finale è stato attribuito non solo sulla base del gusto o dell’impiattamento, ma anche in virtù di altri fattori quali l’ordine, la pulizia, l’organizzazione e la gestione delle tempistiche, tutte cose su cui i nostri professori in questi anni di scuola hanno insistito tantissimo e devo dire che oggi ancor di più ho capito l’importanza di questi aspetti in cucina. Comunque sia alla fine sono contento anche perché oltre ai premi personali (alcuni corsi di cucina tra cui uno con “Cast Alimenti” di Igino Massari e un corso professionale di una settimana presso la sede di Chef in Campus, nella riserva naturale di Monte Rufeno tra Umbria e Toscana, ndr) ho vinto per la mia scuola anche un forno professionale che potranno usare tutti i miei compagni nelle nostre cucine.”

In copertina: Lorenzo Carlesso è stato accompagnato dal suo attuale professore di cucina Mirko Rigoni